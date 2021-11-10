16萬的倒數日曆台灣買得到　萬寶龍藏經典鋼筆、其他禮物是秘密

▲萬寶龍Happy Holiday倒數月曆，162,600元。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

彩妝保養或香氛品牌每年聖誕前夕總會推出倒數日曆，讓人期待佳節來臨，德國精品萬寶龍（Montblanc）今年加入陣容，首度推出造型靈感來自萬寶龍之家（Montblanc Haus）博物館的倒數日曆，在聖誕節前的每一天打開一格，就會獲得書寫工具、配件、皮件、香水等禮物，全球限量100組，台灣消費者也有機會收藏。

▲台灣消費者有機會買到萬寶龍Happy Holiday倒數月曆，162,600元。

黑白色系的萬寶龍倒數日曆，彷彿是萬寶龍之家的縮小版，也是精品藏寶盒，品牌未透露每一格確切的品項，將驚喜留給親自打開倒數日曆的幸運兒，唯一能確定的是內含一支品牌經典的Meisterstuck 149經典系列鋼筆，整組售價162,000元。

▲萬寶龍倒數月曆中藏有一支Meisterstuck 149經典系列鋼筆。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的倒數日曆更奢華，發表外觀是已故美國傳奇藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）畫作《Equals Pi》、高120公分的木櫃，裡面放著24個綁著緞帶的Tiffany藍盒子，每盒放置不同的珠寶與配件，當然也可以在訂購時提出需求，提供客製化放進希望的禮物，絕對是最夢幻的選擇。

▲TIFFANY聖誕倒數日曆，約422萬元。（圖／Tiffany提供）

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