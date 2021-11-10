新光三越台北站前周年慶11／18壓軸開跑　1.5萬Dyson免抽直接送　花五倍券送正貨

▲新光三越台北站前店周年慶11／18開打，五倍券優惠超級實在。（圖／記者湯興漢攝）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越，最後壓軸的台北站前店周年慶將在11／18開跑，為搶攻最後一波檔期，整個狂加碼不手軟，除了滿千送百回饋，還推出購買指定商品，價值近1.5萬元的Dyson吸塵器免抽直接當贈品！還針對五倍券推出滿3,000就回饋、特惠組加送美妝正貨、買特定商品直接回送2,000元禮券，大學T、高爾夫專區跟美食都推買一送一，只要出手絕對賺！

新光三越台北站前店挟著周年慶館內500個品牌的「收尾氣勢」，從11／18至12／5期間正式登場，全館累計消費滿5,000送500；化妝品單筆消費滿2,000送200；大家電區、法雅客、[i]Store單筆消費滿萬送500，首七日會員獨享加碼消費滿1萬送1,000元。適逢五倍券第二波領券，再推專屬優惠，掌握4重點優惠絕對不漏接！

▲針對五倍券領券第二波，除了全館滿千送百還有加碼回饋的獨家優惠。（圖／記者湯興漢攝）

買指定商品，1.5萬Dyson直接當贈品

開打第一天就氣勢做足，新光三越台北站前店推出11／18周慶首日限定，購買LAMER經典乳霜、OSIM V手天王按摩椅或Galaxy Z Flip3 5G（256g）+ Galaxy Tab S7 FE64G手機，使用skm pay付款，只要51,788元起就能直接送一台價值14,900元的Dyson V7 Fluffy+ 無線吸塵器，就算團購也能買起來，每款限量10份要搶要快。

▲LAMER 經典乳霜100ml共5罐，推薦價84,600元（上圖），加送Dyson吸塵器（下圖）。（圖／新光三越提供）

五倍券雙重送，買3千就享回饋

針對二波發放的五倍券民眾，新光三越回饋也不手軟，在周年慶優惠期間，只要持五倍券單筆消費滿1,000元，就可抽價值7,200元的「嘉義新悅花園酒店-平日標準觀景客房住宿券」，且在11／22起至11／28期間再加碼，會員單筆消費滿使用五倍券滿3,000元，就送100元電子贈品禮券。

振興券買這些，5千直接變7千

為把消費者手上的五倍券效益擴最大，站前店也獨家推出購買特定商品，直接現折2,000元至5,000元不等優惠，或是2,000元商品禮券直接給，包括幾乎對折特價的虎牌6人份壓力IH炊飯電子鍋，五倍券5,000元全梭，直接現折2,000元，當場5千變7千，特價加上層層優惠，絕對是心滿意足。

▲虎牌 6人份壓力IH炊飯電子鍋，原價50,000元， 特價25,900元，打52折，用五倍券再賺2,000元。（圖／新光三越提供）

美妝特惠組再加送正貨，熱門款贈品真材實料

而針對最後一波美妝，祭出的優惠真會讓人想「加強囤貨」，購買已是優惠價的特惠組，使用任一五倍券金額，還把熱門正貨當贈品，如LANCOME 超未來精華振興加碼組，價值16,900元，特價4,950元，下殺29折，用五倍券再送50ml極光水，連贈品都是真材質料！

▲LANCOME 超未來精華振興加碼組，直接送極光水（右二）。（圖／記者湯興漢攝）

同場加映：美妝、服飾、美食買一送一好滿足

站前店拿手好戲買一送一優惠怎能錯過！細心逛絕對買到賺到！美妝祭出ESTEE LAUDER微分子肌底原生露組買一送一組，價值7,350元，特價3,850元，直接下殺52折；大學Ｔ包括PUMA 內刷毛連帽外套、NEW BALANCE LOGO長袖T恤、LEVI’S 熱銷款指定帽T與EDWIN指定款LOGO帽T，售價1,780元起，也是買一送一；美食則有朱記小籠包、Auntie Anne’s蝴蝶餅安緹拿鐵、東客明太子法國麵包，售價75元起也是買一送一優惠。

▲ESTEE LAUDER微分子肌底原生露組買一送一組，價值7,350元，特價3,850元。（圖／記者湯興漢攝）

▲（左）PUMA內刷毛連帽外套，原價1,980元；（右）高爾夫專區WOLSEY 防風夾克，原價7,900元，均特價買一送一。（圖／新光三越提供）



❤週年慶，滿千送百最划算

化妝品單筆滿2,000送200，全館累計滿5,000送500

會員獨享！首七日名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送1,000

➔ https://www.skm.com.tw/w/sk?a=rtcjeqc

❤週年慶X五倍券，專屬回饋夯品EDM搶先看

➔ https://www.skm.com.tw/w/sk?a=zbxnhpc

❤購物有它最便利，APP神器搶先下載

➔ https://www.skm.com.tw/w/sk?a=ahavnxi

❤skm online雲端百貨24小時不打烊

➔ https://www.skm.com.tw/w/sk?a=gjfmdzy

❤新光三越LINE官方帳號，免費貼圖搶先下載

➔https://liff.line.me/1656407656-Kglg4XWj?liffId=1656407656-Kglg4XWj&lineId=L17bce3ec6ce4n1&lineBasicId=@259ewmzq&linkId=LL17ce5352719FeF