敏弱肌救星！皮膚科醫師揭保養3重點　「積雪草」滴滴溫柔修護　肌膚重返穩定發亮

圖、文／東森自然美提供

疫情期間，戴口罩勤洗手不可少，可是肌膚長時間被悶在口罩下，你有注意到它是否在求救了嗎？肌膚長時間悶著摩擦，容易一不小心就敏弱化，成了肌膚變老長皺紋的最大幫兇，尤其是擁有敏感肌的水水們更困擾，肌膚泛紅、乾癢等等問題都找上門，除了解決口罩肌，換季時刻和平時工作壓力大，也是困擾膚況的原因，上述種種狀況與問題，東森自然美都聽到了，交給超搶手的明星產品【積雪草煥活系列】就能安心保養，跟眾多肌膚煩惱說掰掰！此系列針對現代女性生活型態、輕熟齡肌膚以及敏感肌膚所設計，全系列以金色視覺呈現奢華保養概念，主要明星成分「積雪草」是扮演修護力提升的關鍵！

「積雪草」這保養明星成分，對許多有敏感肌困擾的愛美人士來說都不陌生！但如何辨別自己是否為敏感肌？新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師說明，敏感肌通常以肌膚泛紅、緊繃缺水、乾燥起屑、容易紅腫、乾癢為主，像是擦了保養品後容易感覺皮膚刺痛，皮膚很薄，隱約可以看到毛細血管，經常覺得皮膚緊繃乾燥，好像怎麼補水都不夠等不適的狀況，簡單來說，肌膚若是長期處於不穩定的狀態，就可以歸類為敏感肌族群。唐豪悅醫師進一步說明，會造成皮膚敏感的狀況非常多．有一部分的人是遺傳，先天性的皮膚屏障缺損，例如異位性皮膚炎，或是有皮膚疾病，舉例酒糟性皮膚炎或者是脂漏性皮膚炎等．不過有很大的族群是後天造成的，像是環境改變、生活壓力大、太累、長期熬夜、過度曝曬、過度去角質或過度接受醫學美容治療等，造成肌膚變得敏感又較脆弱。

敏感肌在挑選保養品時，要非常注意，才不會造成肌膚負擔，唐豪悅醫師分享，敏感肌的角質屏障機能失調，血管容易擴張，是一種不穩定的肌膚狀態，必須細心呵護、溫和保養，並調整生活習慣，才能恢復健康穩定的膚況。保養品的挑選尤其重要，建議選擇專門為敏感肌設計的配方，選擇無色素、無香料、無防腐劑、無酒精是基本條件，另外就是保養的程序盡量簡單，也要避免過度去角質或敷臉，例如不當使用洗臉刷或磨砂膏類產品都可能讓肌膚更敏感，面膜或厚敷產品會讓肌膚負擔更大，若產品含有致敏成份，會因敷臉時密封住，導致敏感更嚴重，醫師也提醒，如果敏感發作時，切勿自行亂用成藥，否則容易加臉部刺激，讓肌膚受損加倍。

修復肌膚屏障，溫和呵護肌膚的神仙成分「積雪草」受到廣大消費者喜愛，更是敏感肌的肌膚救星，許多國際大廠或是醫美品牌，近幾年都紛紛使用積雪草來做保養成分！究竟「積雪草」的厲害秘密是什麼？唐豪悅醫師解釋，積雪草適合為敏感肌保養，因敏感肌保養成分選擇上應掌握三大重點，分別是「保濕、屏障修復、舒緩」，要能夠讓肌膚有效保濕，以維持正常生理機能運作，也要能夠修復及鞏固肌膚屏障功能，提高肌膚防禦力，才能告別敏感肌。另外泛紅緊繃感造成的不適，可以選擇舒緩的保養成分，綜合三大敏感肌保養重點，能兼顧以上功能的成分包含積雪草Ceramide神經醯胺 Oligopeptide-1修護因子、蘆薈萃取、甘草萃取、玻尿酸等，其中積雪草中含有多種a-香樹脂醇型的三萜成分，具有鎮靜修復、舒緩敏感的作用，並能降低保養品裡不良成分引發的肌膚不適狀況產生。此外研究顯示，積雪草精華能讓肌膚以較短的時間回到平衡，同時可以增加角質含水量及潤澤度．減少水分散失，很適合敏感肌膚的朋友使用！

東森自然美的【積雪草煥活系列】提供抗老修護的奢華保養，深受喜愛，討論度爆棚不退燒，基礎保養組合【積雪草煥活超導精露】能喚醒肌膚吸收力、【積雪草煥活全能精華】注入緊緻能量修護結構以及【積雪草煥活緊緻撫紋霜】深度滲透封鎖彈潤精華，各司其職神助攻，皆大受好評。同系列進階版【玫瑰果煥活精華油】與【積雪草新肌煥膚７天安瓶】來有效為肌膚加強打底，降低敏感基因，以滿滿的明星級精華配方呵護肌膚，幫助更多愛美的女性們達到肌膚緊實的巔峰，讓膚況回到穩定發亮的狀態，和乾癢泛紅的敏感肌說掰掰。