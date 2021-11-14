2021最夯的「顯白髮色」！Jisoo古銅霧灰、IU夜幕藍根本仙女御用

文／美人圈

2021秋冬韓系染髮趨勢出爐！「顯白」絕對是今年的流行關鍵字，以下6款「韓星同款顯白髮色」推薦，一次網羅巧克力棕、焦糖棕、夜幕藍等夢幻配色，就連女神宋慧喬、IU也無法抗拒它的誘惑，黃肌一染膚色立刻亮三階，絕美的髮色範本一定要好好收藏起來。

韓星同款顯白髮色推薦.1：宋慧喬、秀智-巧克力棕

想第一次嘗試染髮的女孩，編輯首選這款「巧克力棕」接近原生髮色的黑棕揉合了一點可可色調，看起來更具透明感，即使搭配秋冬穿搭，整體造型也看起來不會太笨重，也難怪宋慧喬與秀智近期都不約而同換上這款新髮色！

「巧克力棕」在陽光照射下透出一絲絲暖棕光感，不會太過螢光，修飾蠟黃肌膚剛剛好，給人甜美又不失女人味的感覺。

韓星同款顯白髮色推薦.2：太妍-柔霧粉

太妍本身就是令人羨慕的牛奶肌，但其實白肌如果選錯髮色也很容易滑鐵盧，建議可以挑選偏冷色調的「柔霧粉」既能提亮氣色又顯白，染完瞬間化身仙女下凡，褪色慢慢變成米金色也依舊是仙氣不減。

韓星同款顯白髮色推薦.3：Karina-微醺紫棕

最近的大勢女團Aespa，每次出新歌、換新造型也是話題滿滿，成員Karina換上一頭「微醺紫棕」髮色立刻驚艷全場，原本就已經不科學的外貌再次上升一檔次，以棕色調為基底，融合一點波爾多紅酒調，令人不自覺就沉醉在其中。

帶紅紫調的棕色顯白又顯氣色，不用怕染髮讓氣色看起來很暗沈，一瞬間膚色被修飾的更加通透明亮，人海茫茫中一眼就能凸顯你的高顏值！

韓星同款顯白髮色推薦.4：IU-夜幕藍

韓國國民女神IU近期以全新單曲《Strawberry Moon》正式回歸，染上一頭「夜幕藍」新髮色一整個氣質爆棚，搭配今年最流行的嬉皮捲（Hippie Perm）更顯層次感。

重點是無須漂髮就很好上色，染後維持度也很好，大概可以維持3~4個月的完美藍黑色澤，就算褪色後表現出黑棕色調，也與原生髮沒有太多色差，整體來說是一款非常好照顧又顯白的神仙色。

韓星同款顯白髮色推薦.5：Jisoo-古銅霧灰

BLACKPINK的顏值擔當Jisoo，這回同樣加入深髮色行列，這款「古銅霧灰」以黑髮色為基調，融入灰棕與亞麻綠，在室內光下是安全的黑髮色，陽光照射下又是通透感激升的「古銅棕」無敵顯白又不容易撞色，讓人一看忍不住內心OS：「品味也太好！」

韓星同款顯白髮色推薦.6：Jessica-焦糖棕

焦糖棕髮色從2020年紅到現在熱度依舊不減，焙茶色中加入了微微的焦糖調，隨著陽光閃爍暖棕光感，在寒冷的冬日捎來一絲絲溫暖氣息。

無論是搭配旁分浪漫捲髮、馬尾或是空氣感瀏海都萬無一失，甜度剛剛好的焦糖色亮，自帶肌膚提亮美顏效果，可說是黃肌的最佳救星呢！

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