韓劇女神剪了「瀏海」認不出！申敏兒妹妹頭瞬間減齡、韓素希這款最挑人

文／美人圈

前陣子結束的《海岸村恰恰恰》，申敏兒馬上換上齊瀏海造型回歸！對比劇中旁分瀏海及新的齊瀏海造型，差異相當大！今天帶來2021韓劇女神不同瀏海範本，申敏兒其實也剪過空氣瀏海，宋慧喬瀏海最不出錯，韓素希這款瀏海最挑人！

韓劇女神不同瀏海範本：申敏兒

前陣子結束的《海岸村恰恰恰》，不少人都重新被申敏兒給美到！劇中不管是人設性格、穿搭、妝髮都美出新高度，其中這款旁分瀏海幾乎成為申敏兒定番造型，往旁邊順下的弧度可以很好的修飾稜角臉型，弱化顴骨線條，讓臉型更加圓潤逆齡！

▲申敏兒《海岸村恰恰恰》裡是旁分瀏海。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》）

不過最近申敏兒公開新的公式照，竟然換上一頭齊瀏海造型，差點認不出！新的公式照中以齊瀏海搭配黑長直的髮型，雖然很有造型感、但是對臉型的修飾度好像沒有想像中來得高，如果沒有申敏兒的小臉或是搭配妝容，其實齊瀏海搭配黑長直簡直是地雷！

▲申敏兒新的公式照換上齊瀏海造型。（圖／IG@illusomina）

仔細看一下申敏兒的齊瀏海，其實還是在兩側剪出鬚鬚線條，可以稍微修飾突出的顴骨，讓臉型更加順暢飽滿。

▲申敏兒的齊瀏海造型。（圖／IG@illusomina）

不過其實申敏兒之前也是有剪過瀏海的！先前在韓劇《明天和你》中就有剪過這種空氣瀏海，當時真的是被美到了！其實只要瀏海髮量稍微少一點、搭配空氣感及弧度，還是可以起到修飾顴骨的效果，如果是跟她一樣稜角比較明顯的臉型，剪瀏海的時候一定要特別注意。

▲申敏兒在《明天和你》中剪過空氣瀏海。（圖／tvN《明天和你》）

韓劇女神不同瀏海範本：宋慧喬

宋慧喬的臉型其實跟申敏兒比較類似，在某些角度下顴骨會比較突出、稜角比較明顯，但是宋慧喬的臉長又稍微長一點，所以可以看到宋慧喬幾乎每次髮型都以旁分或中分的八字瀏海為主，自然外翻的瀏海弧度可以修飾顴骨的稜角感，讓臉型更加俐落。

▲宋慧喬幾乎每次髮型都以旁分或中分的八字瀏海為主。（圖／SBS《現正分手中》）

瀏海除了長度建議落在顴骨上方之外，重點就是一個外翻的弧度，可以很好的轉移視覺焦點，弱化顴骨線條。

▲瀏海長度落在顴骨上方，加上外翻弧度，可以弱化顴骨線條。（圖／SBS《現正分手中》）

不管是中分或旁分，往外翻的瀏海弧度都適用，宋慧喬的瀏海其實說白了、真的是一款不出錯的瀏海，在搭配耳際碎髮的話，不僅更加隨性慵懶，還有修飾下顎角的效果。

▲宋慧喬的瀏海搭配耳際碎髮可以修飾下顎。（圖／IG@kyo1122）

韓劇女神不同瀏海範本：韓韶禧（韓素希）

近期在Netflix新劇《以吾之名》化身復仇女神的韓韶禧（韓素希），一頭旁分瀏海搭配中短髮簡直又帥又美，不少人都被劇中的她給驚艷！當然除了超帥的動作場面之外、其實髮型也加不少分！

▲韓韶禧《以吾之名》裡以旁分瀏海搭配中短髮。（圖／Netflix《以吾之名》）

相較於先前在《無法抗拒的他》中，韓韶禧這頭搭配空氣瀏海的層次中長髮型，雖然搭配瀏海有清純減齡感，但是其實對她的臉型沒有修飾效果，更是被不少網友認為這款髮型封印了韓韶禧的美貌，看起來顯臉腫、沒有修飾效果！

▲韓韶禧《無法抗拒的他》裡是空氣瀏海。（圖／JTBC《無法抗拒的他》）

相較於空氣瀏海，其實針對大小臉的問題還是建議用大旁分的長瀏海最能修飾，搭配髮根的7字弧度、或是外翻捲度，可以修飾不對稱的臉型，對比先前《夫婦的世界》或是《以吾之名》中的旁分瀏海，確實是比《無法抗拒的他》的瀏海造型更加合適。

▲《以吾之名》中的旁分瀏海修飾效果比較好。（圖／Netflix《以吾之名》）

▲《夫婦的世界》中也是旁分瀏海。（圖／JTBC《夫婦的世界》）

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