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「BTS紫」復活！漢堡王「紫色漢堡」你敢吃嗎？網吐槽：好像壞掉

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@burgerking.id

早先麥當勞與BTS防彈少年團推出的聯名套餐，因採用了紫色主題的包裝，讓「BTS紫」在全球爆紅，而近日網上出現了一款「紫色漢堡」，難道是「BTS紫」復活回歸了嗎？原來這是另一間速食業者漢堡王在印尼當地所推出的限定款「紫色首爾漢堡」，從網友的PO出的實體照則更偏向粉色一點，獵奇外型不斷被網友搞笑吐槽：「好像壞掉」、「吃了會中毒。」

▲印尼漢堡王紫色首爾漢堡。（圖／翻攝自IG）

印尼漢堡王於近日推出了一款「PURPLE SEOUL紫色首爾漢堡」，共分為牛肉、雞肉兩種口味，漢堡以韓國甜辣醬為味道基底，加入瑪茲瑞拉起司、培根以及紫色高麗菜，形象圖中就可以看到漢堡的麵包紫到不行，比「BTS紫」還誇張，外型相當奇特，是否能成功勾起食慾就見仁見智了。

▲印尼漢堡王紫色首爾漢堡。（圖／翻攝自IG）

而這款「紫色首爾漢堡」開賣後有不少民眾前往嚐鮮，並在網路上分享，釋出一張張的實體照，從網友們PO出的照片可以看到，漢堡實體的顏色似乎更偏向粉色、更淺一些，許多網友表示想嚐鮮：「有點可怕但想試試」、「最愛的紫色」、「想吃！」同時也有不少人吐槽：「好像壞掉」、「吃了會中毒」、「這個紫我不行⋯⋯」、「好噁！」

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關鍵字：

BTS, BTS紫, 漢堡王, 紫色漢堡

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