5款「保養好物」家裡、包包常備一條　肌膚有突發狀況不用慌

文／美人圈

你是不是也常常有這種經驗？肌膚突然敏感泛紅、乾裂脫皮，或是爆出深層的硬塊痘痘，手邊卻沒有適合的保養品能夠應急。今天小編要來推出超高CP值的「居家必備保養好物」，不僅用途非常多、價格也合理，雖然平日使用率不高，但化妝台上常備一瓶，各種緊急狀況發生時一定會不禁感嘆：「好險有它在！」

理膚寶水 B5全面修復霜

當肌膚發生突發狀況，隨時都能派上用場的神奇小物—理膚寶水「B5全面修復霜」，添加了高濃度維生素原B5、積雪草成分，能修復肌膚乾燥、脫皮、燙傷、擦傷，甚至連蚊蟲叮咬的搔癢難耐都能被穩定安撫，氧化鋅成分塗抹後還會在皮膚表面形成一層屏障，隔絕外界的刺激，小編每次出國一定隨身放在包包裡救急用。

▲理膚寶水 B5全面修復霜。（圖／ig@larocheposay_russia）

伊麗莎白雅頓 八小時潤澤霜

雅頓的八小時也是小編的畢生摯愛！它的質地偏油，比凡士林再更濃稠一些。記得有一次小編全臉皮膚瘋狂脫皮，擦甚麼乳霜都沒救，白天底妝也上不上去，索性全臉塗上「八小時」去睡覺，雖然整個晚上覺得皮膚悶到不行，但隔天起床後，肌膚竟然神奇的全部吸收了，脫皮狀況也大幅改善，就此成為小編化妝包內的必備蜜糖~

它的質地和凡士林相似，是因為裡面真的添加了「凡士林」，但八小時內除了維他命E等多種特效滋養成分外，還添加了「水楊酸」，因此能一邊滋潤肌膚，一邊軟化、代謝角質死皮，像小編雙手皮膚經常裂開，偶爾也會用八小時來代替護手霜，龜裂腳跟、指緣乾裂也能靠它來急救。

▲伊麗莎白雅頓 八小時潤澤霜50ml。（圖／IG@elizabetharden）

innisfree 香榧積雪草修護霜

innisfree這款熱賣多年的「香榧積雪草修護霜」，也是韓妹們爭相在比誰用的比較多條的修復霜。主成分「香榧林」有舒緩痘痘的效果，搭配維生素B5、積雪草，能一併提升肌膚本身的防禦能力，質地相較於其他的修護霜也更加清爽。小編在生理期快來前，皮膚出油脆弱又快爆痘，動不動就出狀況時，保養就只會無腦單擦這瓶。

▲innisfree 香榧積雪草修護霜。（圖／IG@innisfree_malaysia、innisfreejapan）

NARUKO 茶樹精油

NARUKO的茶樹系列也是小編的心頭好！系列中有「茶樹痘痘油」與「茶樹精油」兩款，痘痘油為15%茶樹精油+水楊酸，這款則是100%「純茶樹精油」。會推薦這瓶的原因，是因為它不僅能單擦痘痘、抑制發炎，也能緩解蚊蟲叮咬後的紅腫；公車捷運上聞到難聞異味時，抹一滴在人中處，空氣立刻變得清新；加一滴進洗髮精內，也能舒緩頭皮、抑制頭皮屑，一瓶NT$299的價格簡直是超欠囤貨！

▲NARUKO 茶樹精油。（圖／IG@naruko.tw）

資生堂 嘉美艷容露化妝水

這瓶也是從小用到大的「骨灰級」保養好物呀！一瓶只要百元價，而且保存期限長達五年！雖然平常只是放在冰箱當備用，不會用它來保養，但當皮膚有「快要長痘痘」的感覺，就可以用它小範圍濕敷幾天，幸運的話，未爆痘會變成很好擠的固化粉刺，一下就擠出來；擠完鼻頭粉刺時，也可以用來局部濕敷收斂，用量超級省~

▲資生堂 嘉美艷容露化妝水。（圖／lafee-beauty、資生堂官網）

澳洲Lucas木瓜霜

最後這款就不用多說了吧！在COSTCO長年熱賣的澳洲木瓜霜，用途真的是超級廣，除了能當作護手霜、護唇膏以外，因為木瓜霜的木瓜萃取物也有「消炎」作用，因此如果痘痘突然破掉，或是跌倒、擦傷等小傷口，也可以在清潔傷口薄薄塗上木瓜霜，幫肌膚建構一道抗菌保護膜、加速傷口癒合。包包裡常備一條，就能應付不時之需啦~

▲澳洲Lucas木瓜霜。（圖／IG@lucaspapaw_mnl）

【延伸閱讀】



超夯「冰冰霜」身體也能擦，升級版商品也好燒！4款必囤萬用霜評比，黏膩度、CP值、延展力全公開！

網友激推的缺貨王！Dcard年度必買TOP10保養好物，敏感肌快看過來

嘴唇常乾裂到像大峽谷？這些平價、高CP值「睡前保養好物」讓你和唇紋說ByeBye！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。