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「前衛版All Star」帆布鞋帥炸了！Timberland防水靴被Tommy入侵

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記者王則絲／台北報導

Converse於近日宣布，將與Rick Owens旗下品牌DRKSHDW合作推出全新「DRKSTAR」系列鞋款，創造出顛覆傳統、離經叛道的All Star，黑、白兩色都帥炸，將於11月16日上市。近期值得一說的帥氣聯名，還有Tommy Hilfiger與Timberland的秋冬合作系列，兩個蘊含濃厚美國精神的品牌，除激盪出嶄新設計的服裝，也讓Timberland經典的防水靴變得更有個性了。

▲converse X Rick Owens。（圖／品牌提供）

以暗黑風格文明的設計師Rick Owens，在今年夏天首次與Converse合作推出一款方頭帆布鞋「TURBODRK Chuck 70 」，意外獲得強烈關注，潮人都搶著擁有一雙，接著雙方接續帶來「TURBOWPN」籃球鞋款，前衛新穎的外型再度令人眼前一亮，這回則是第三度聯手，將腦筋動到了人人都愛的「All Star」上，創造出最離經叛道的帆布鞋。

▲converse X Rick Owens。（圖／品牌提供）

▲Converse x DRKSHDW DRKSTAR聯名系列預計於11月16日上市，售價為新台幣5,180～5,380元。（圖／品牌提供）

「DRKSTAR」系列保留標誌性的立體圓型鞋頭，巧妙融合Chuck 70和DRKSHDW SS14 Ramones的鞋款輪廓，並沿用前度合作時使用的超長鞋舌設計，以及能容納雙方Logo的大標籤，此系列共推出兩種顏色，黑色低筒款NT＄5,180與白色高筒款NT＄5,380，11月16日起上市。

▲Tommy Hilfiger 與Timberland的2021秋冬聯名（圖／品牌提供）

▲Tommy Hilfiger X Timberland第一波限量推出「Sampling Our Past 自我經典取樣」。（圖／品牌提供）

Tommy Hilfiger 與Timberland的2021秋冬聯名系列，將分為兩波段登場，第一波限量推出「Sampling Our Past 自我經典取樣」，取樣自雙方的經典血統，重塑、激盪、融合出嶄新設計，卻能迅速令人聯想到雙方品牌的招牌DNA；第二波則為「Crafting a New Future 形塑嶄新未來」，著重放眼未來，帶來低碳、永續、環保的新穎材質，將Timberland的實用性和Tommy Hilfiger標誌性風格互相碰撞，重新詮釋各種褐色、淺藍色、白色色調的迷彩經典鞋款與外套單品，其中便包括了聯名防水靴款。

▲Tommy Hilfiger 與Timberland的2021秋冬聯名（圖／品牌提供）

▲Tommy Hilfiger X Timberland第二波推出「Crafting a New Future 形塑嶄新未來」主題。（圖／品牌提供）

系列中鞋款的鞋底皆以天然橡膠製成，確保原料不破壞雨林、不侵害野生生物，黑靴的皮革來自運用再生工法的農場，幫助土壤吸收碳，保持水土與生物多元化以幫助癒合自然環境，其他顏色的靴子則使用Better Leather，來自被皮革工作組織評選為環保工法銀等的製革廠。

▲Tommy Hilfiger 與Timberland的2021秋冬聯名（圖／品牌提供）

▲Tommy Hilfiger 與Timberland的2021秋冬聯名（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Converse, Rick Owens, DRKSHDW, All Star, 帆布鞋, Tommy Hilfiger, Timberland, 聯名, 防水靴

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