DIOR x sacai馬鞍包加抽繩超好看！邱澤購物慾爆發「預算無上限」

▲DIOR and sacai在台中的期間限定店，很有氣氛。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台中報導

DIOR and sacai聯名系列千呼萬喚終於亮相，在台中開設了期間限定店，並找了邱澤搶先逛，他表示很愛身上的白色外套、拉繩裝飾的馬鞍包，被問到預算能否無上限？他購物慾爆發直言：「我會喔！」足見這系列有多對他的胃口。

▲邱澤很喜愛身上穿的DIOR and sacai白色外套。（圖／品牌提供，以下同）



▲邱澤相中的尼龍拼接粒紋小牛皮馬鞍包，各115,000元。

跳脫一般在購物中心或專門店內打造Pop-up Store的模式，DIOR and sacai選在台中西屯區，將一棟獨立建築改造成期間限定店，清水模、木棧板、植栽的結合，外觀到裝潢都很有味道，讓DIOR and sacai系列完整呈現。

▲DIOR and sacai台中期間限定店，以木質傢俱與清水模、植栽打造出優雅時髦的空間。

邱澤從10多年前就是DIOR粉絲，尤其鍾愛西裝，他說：「穿上很有儀式感，肩線、腰身，都很俐落、很挺拔。」更笑言對於能穿上剪裁合身的DIOR西裝「有點小驕傲」，他說：「每次要測試身材有沒有變形，就穿DIOR的西裝檢查。」

▲邱澤認為自己屬於衝動購物，喜歡就不會猶豫太久。

他透露購物很直覺，「以前都會想個3天，但發現3天後回去，東西就沒了，所以現在算是衝動型購物吧？會直接買。」正值換季，他表示喜歡冬季的搭配勝於夏天，因為冬衣搭配性強，「可以有外套，有外搭跟內搭，有很多配件可以選擇，可以圍圍巾、有手套，所以我喜歡冬天。」

▲馬鞍軟包（左）135,000元、水壺及水壺袋需另購31,000元、迷你馬鞍包（左）98,000元。





▲尼龍拼接粒紋小牛皮馬鞍購物包（左）100,000元、水壺及水壺袋需另購31,000元、馬鞍軟包（右）135,000元。

sacai主理人阿部千登勢與DIOR男裝設計師Kim Jones是交情超過15年的好友，雙方理念相同，讓合作水到渠成。DIOR and sacai膠囊系列共有57件作品，包括服裝、配件、鞋履等，在DIOR的「I」字母上垂直繡著sacai是鮮明的標誌，深藍、白、軍綠，以及偶爾點綴的橘，顯得俐落優雅又很有力道。

▲DIOR and sacai的丹寧外套、馬鞍包，都很有特色。（圖／記者林明瑋攝）

膠囊系列結合兩名設計師最擅長的手法，DIOR的馬鞍線條、斜裁大衣，sacai擅用的戶外機能與抽繩，令服裝既實穿又充滿驚喜，西裝與飛行外套拼接、西裝與Cashmere毛衣拼接，扣子、拉鍊的變換，顛覆了很多想像，一件衣服不只有一種穿法，玩轉出新鮮造型。

▲珍珠與雙色金屬項鍊55,000元、耳飾23,500元。



▲小牛皮雀爾喜短靴51,000元。



▲拼接設計的德比鞋43,000元。

馬鞍包加上抽繩呈現出休閒感，不同尺寸各有風情，托特包簡單又好用，還有多款鞋履，讓男士們的造型更加分，飾品則運用了珍珠打造中性感，整個系列無論男女，都會被吸引。

【聯名也能這樣玩】

聯名是精品近年愛用的手法，例如TIFFANY & Co.與supreme便有很大迴響，無論好與不好，都是話題，由im Jones執掌女裝的FENDI，與金卡黛珊（Kim Kardashian West ）攜手推出FENDI x SKIMS限時聯名系列，顏色搶眼鮮豔、剪裁貼合身型，不過系列由身型各異的女模演繹，強調服裝適合各種女孩，絕不侷限於又瘦又高的身材，勇於展現自己就對了。

▲TIFFANY & Co.與supreme跨界，是近期大熱門話題。（圖／翻攝Tiffany IG）





▲FENDI x SKIMS聯名系列，強調曲線，但強調各種身材都能穿。





▲曾之喬穿FENDI x SKIMS聯名系列。

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