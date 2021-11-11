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長的再正都沒用！「5種女生」讓男生想逃遠遠，你也在裡面？

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▲▼5種女生讓男生逃遠遠。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

▲很多女生有外貌優勢，在愛情上仍不停跌跤。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Amber

很多女生長的不錯，但戀愛總是不持久，不知道是哪裡出了錯？網揭「5種女生」男生超受不了，你也在裡面嗎？

#太黏男生的女生

對另一半有很強需求感，總想要分分秒秒在一起，心情很容易被另一半影響，患得患失，如果不順著她的心意，就很容易胡思亂想，這樣的女生會讓男生覺得將網壓力超大。

▲▼5種女生讓男生逃遠遠。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#噓寒問暖的女生

可以關心對方，但不要過度，若是變成媽媽型女生，男生不懂得感謝，還會嫌你太囉嗦，對男生剛剛好就好，不要給得太多，否則對方容易覺得理所當然。

#喜歡搞曖昧的女生

有對象了卻還和其他男生曖昧不清，會讓男生覺得你對待感情不認真，雖然你很有吸引力，但是也是因為這樣的態度，讓你的戀愛總是不長久。

▲▼5種女生讓男生逃遠遠。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#公主病的女生

女生撒嬌是可愛，但是太盧就會讓男生反感，遇到什麼都要對方聽你的，彷彿這個世界都繞著你轉，如果不懂得適可而止，男生的忍耐也是有限度的。

#不給面子的女生

男生很在意面子，記得在外面要學習給他留面子，不要在朋友面前和他吵架或是指責他，有問題可以私下慢慢聊解決，千萬不要衝動。

▲▼5種女生讓男生逃遠遠。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#喜歡比較的女生

戀愛切忌比較，像是拿現任和前任比，或是拿別人的男友和自己男友比，這樣的比較其實沒有意義，想要對方變得更好，可以找時機好好溝通，大吵一架只會讓關係更僵。

關鍵字：

戀愛, 愛情, 兩性

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