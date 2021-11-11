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震撼彈！BV創意總監宣佈離職　爆款雲朵包、編織鞋出自他手

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▲BV 。（圖／翻攝自IG）

▲Bottega Veneta創意總監Daniel Lee確定離開品牌 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

在2018年加入Bottega Veneta（BV）並開啟全新BV時代的創意總監Daniel Lee，稍早震撼宣佈將離開品牌，他以高超玩味為品牌帶來無數爆款，包括The Pouch雲朵包、枕形手袋、編織穆勒鞋都出自他手，如今證實離任消息，留下眾多時尚迷相當震驚。

開雲集團稍早證實Daniel Lee將離開BV，品牌首席執行官 Leo Rongone表示感謝 Daniel 的奉獻，「他為 Bottega Veneta 提供了全新的視角和新的現代感，過去三年品牌的顯著增長證明了他的創意工作取得了成功。」

雖並未透露離職原因，但Daniel Lee在聲明中提到：「我在 Bottega Veneta 的時光是一段難以置信的經歷，我很感激能與傑出且才華橫溢的團隊一起工作，我永遠感謝所有參與創造願景的人，感謝開雲集團董事長Francois-Henri Pinault 的支持，讓我有機會參與 Bottega Veneta 的故事。」

▲BV 。（圖／翻攝自IG）

▲Daniel Lee打造出許多經典單品，圖為10月份剛舉辦的SALON 03 2022春夏系列大秀 。（圖／翻攝自IG）

Daniel Lee過去加入Céline擔任服裝設計總監，是Phoebe Philo的左右手，直至2018年7月加入BV擔任創意總監後，短短3年多時間，就創造了爆款編織穆勒鞋、枕形手拿包等單品。他更罕見一改品牌經營策略，通過刪除其社群帳戶以及舉辦巡迴時裝秀等顛覆性戰術，為品牌樹立全新走向，但沒想到如今分道揚鑣，而品牌新的創意總監人選也將在近日揭曉。

關鍵字：

Bottega Veneta, BV, Daniel Lee, 開雲, 創意總監

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