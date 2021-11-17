杯麵T恤「加水泡過」才能穿　加碼超Q小包像「背著一碗麵」出門

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@__doublet__

還記得讓日本潮流品牌Doublet一炮而紅的「杯麵T恤」嗎？必須加水泡開，才能穿上被放在麵杯裡的壓縮T恤，在當時掀起了不小話題，沒想到Doublet現在趁著知名Nissin日清杯麵品牌50週年之際，一口氣推出多種品牌招牌口味的「杯麵T恤」系列，甚至將杯麵元素也注入包款，「神還原」泡過的杯麵小包簡直是可愛爆棚！

話題性十足的日本潮牌Doublet，每次都能在系列中帶來意想不到的驚喜，適逢Nissin日清杯麵品牌50週年，雙方攜手還原Doublet的爆紅「杯麵T恤」系列，並以多方聯乘的方式找來Better™ Gift Shop、Dreamland Syndicate、The Salvages等品牌，以及多位日本新銳藝術家打造，一口氣推出各種「口味」的限量杯麵T恤以及杯麵小包，包含原味、咖哩、海鮮、番茄，想要「吃」什麼口味都任君挑選。

▲Nissin日清杯麵迎來50週年攜手Doublet還原品牌爆紅「杯麵T恤」系列。

除了原本應該放入麵條的杯麵被換成了特製T恤外，就連杯麵包裝上印有「CUP NOODIE」的字樣也變成了「CUP SHIRT」，你以為巧思只有這些就太小看Doublet，杯麵上方的封膜，還將原先寫有杯麵食材的欄位，悄悄改成衣服原料，就連壓縮過後的T恤要注入幾ml的水、泡幾分鐘都貼心附上。

▲杯麵側背小包以縮口包的方式打造，完美復刻泡好的美味杯麵。

此外，令潮流迷們超心動的還有「杯麵側背小包」，以縮口包的方式打造，完美復刻泡好的美味杯麵，細節當然也不能少，顯眼的「BAG NOODIE」運用日清杯麵的獨特字體呈現，成功融入杯麵小包，不仔細看還真的以為有人背著一碗杯麵上街呢！

聯名系列的形象拍攝全都環繞著懷舊復古風情，其中Doublet甚至還原了日清杯麵剛上市時拍攝的廣告大片，一群走在日本街頭吃杯麵的行人，到了現代變成在「享用」服飾，天馬行空的創意令人忍不住會心一笑，只能說果然只有Doublet能超越Doublet。

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