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27歲女狂排15小時買iPhone13　SOGO周慶首日湧千人長龍

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▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾排隊等開館。（圖／記者林敬旻攝）

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾排隊等開館。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／台北報導

今（11／11）為SOGO台北三館周年慶首日，適逢天氣變冷又艷陽高照，開門前忠孝館前廣場擠爆了！約有上千名民眾把百貨外團團包圍，就是為了搶特惠商品，首位排隊民眾從昨晚9點就報到，為了買iPhone 13，同行朋友則來搶特價1,111元的HomePod mini，而美妝則是上午6點一位50歲彭小姐搶到頭香拚雅詩蘭黛特潤優惠組。業者估計台北三館首日業績可達11億元。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾排隊等開館。（圖／記者林敬旻攝）

百貨周年慶11月熱戰從SOGO台北三店周年慶開始，今為活動首日，捷運忠孝復興站旁邊兩館前廣場各湧人潮，而以化妝品為主力的忠孝館，更是排到連過路民眾都快穿不過去，還有民眾興奮表示：「每年我就只選這一天來搶貨！」開店後20分鐘排隊人潮還沒消化完，還有進館民眾驚呼「今年好誇張」，連SOGO董事長黃晴雯都表示「應該是近年最多人的表現」，業者估計開店1小時內就賣出破千組美妝限量組。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾搶購化妝品。（圖／記者林敬旻攝）

忠孝店今年祭出1200個獨家特惠組，創歷年最多，且囊括一線美妝熱門商品，首日果然在後端公園從上午10點就有特惠組的排隊人潮，首位民眾是50歲的彭小姐，跟朋友相約搭上午第一班捷運來搶貨，6點就在店外準備排隊，只為雅詩蘭黛特潤東後發燒組，原價7,940元，特價3,555元，她表示週六還要再來排百優特惠組。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾排隊等開館。（圖／記者林敬旻攝）

而今年熱賣的大家電也祭出超狂促銷，百款家電買一送一，買電視直接送電視，而3C最熱門的iPhone13，也推出買單就送SOGO 3,000元禮券的回饋，限量30組果然在未開門前號碼牌全搶光，首位從汐止來的民眾王小姐則是從昨天晚上9點就報到。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，民眾於3C德誼數位排隊買iphone 13。（圖／記者林敬旻攝）

SOGO台北周年慶從11／11開始至11／22共限時11天，化妝品單日單櫃消費滿6千送800元抵用券，包括600元周年慶抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券；國際精品消費滿2萬元送2,000元抵用券；家電持國泰世華、遠東商銀信用卡，單筆滿15,000元送300元抵用券；滿4萬元送800元抵用券；滿6萬元送1,200元抵用券。

關鍵字：

SOGO, 周年慶, 周慶, 排隊, 頭香

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