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風・Luxury／帝舵聯手法國蛙人特種部隊造潛水錶　貝克漢泡水秀

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▲▼TUDOR,Breguet 。（圖／公關照）

▲貝克漢泡在水中搶先秀帝舵與法國海軍特種部隊合作的Pelagos FXD專業潛水腕錶。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）昨晚於IG分享泡在水中新照，又是戴上帝舵表（TUDOR）新作第一人，搶先秀品牌與法國海軍蛙人特種部隊休伯特突擊隊（Commando Hubert）合作研發的Pelagos FXD專業潛水腕錶，最大特色從命名可領略，FXD意指鈦金屬錶殼主體相連的固定式錶帶杆，猶如錶耳的延伸，而錶扣的一端也改為穿孔設計，在使用中更堅固可靠，為潛水員提供牢靠保障。

▲▼TUDOR,Breguet 。（圖／公關照）

▲帝舵表與法國海軍特種部隊合作研發全新Pelagos FXD專業潛水腕錶，123,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

法國海軍於1956年向帝舵表訂購了一批Oyster Prince Submariner腕錶，被時任指揮官稱讚「完美」，1961 年獲得「法國海軍官方供應商」稱號。今年雙方再度攜手，是以1970年代中期至80年代初期供應給軍方的型號9401錶款為靈感，打造配有固定式錶帶杆的Pelagos FXD專業潛水腕錶。

▲▼TUDOR,Breguet 。（圖／公關照）▲▼TUDOR,Breguet 。（圖／公關照）

▲帝舵Pelagos FXD專業潛水腕錶配有固定式錶帶杆，錶底蓋刻有Marine nationale（法國海軍）標誌與「M.N.21」（Marine nationale 2021的縮寫）字樣。

帝舵Pelagos FXD專業潛水腕錶另一大特色是配備可雙向旋轉的120 格卡位旋轉外圈，雖與 ISO 6425:2018 規定的潛水腕錶標準不符，但卻滿足了蛙人特種部隊執行2人一組「水下潛行」任務的需求，方便潛水員監測每個泳段倒數計時。內載瑞士天文台官方COSC認證的MT5602型機芯，錶背刻有Marine nationale（法國海軍）標誌與「M.N.21」（Marine nationale 2021的縮寫）字樣，搭配飾以灰色條紋的海軍藍色一體式織紋錶帶，並附贈點綴浮雕織紋圖案橡膠錶帶。

▲▼TUDOR,Breguet 。（圖／公關照）

▲帝舵Pelagos FXD專業潛水腕錶另附點綴浮雕織紋圖案的一體式橡膠錶帶。

瑞士名錶寶璣（Breguet）也曾與法國海軍密切合作，擔任指定的精密時計製造商，此淵源啟發品牌創作Marine系列腕錶，融入航海元素，展現優雅運動風格。今年新款Marine 5517 大三金日期腕錶，採用40 毫米鈦金屬錶殼，搭配太陽放射紋路裝飾的藍色面盤，猶如陽光映照之下海洋波光粼粼的效果，中央秒針造型則源自海事代碼。

▲▼TUDOR,Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine 5517大三針日期腕錶，559,000元。（圖／寶璣提供）

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關鍵字：

風Luxury, Breguet, 寶璣, TUDOR, 帝舵表

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