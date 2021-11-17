小紅書爆紅「早C晚A」護膚公式！美白、抗老雙修　3類人需避開

文／美人圈

小紅書爆紅的「#早C晚A」到底是什麼？簡單來說就是一套「日間抗氧化保護」與「夜間抗衰老修護」的護膚公式！今天編輯就來大家認識一下這套護膚技巧，究竟早C、晚A是什麼？每個人都適用嗎？使用這套護膚公式期間又該注意什麼？一次幫大家整理出來，一起來看看吧～

什麼是早C晚A？

簡單來說，「早C晚A」是一種早上使用含有維生素C的護膚產品，搭配晚上使用含有維生素A的產品，進行的一套護膚公式。而維生素C有抗氧化、美白的功效，維生素A則是抗老、修復，兩者相互作用之下，可以達到很好的抗氧化及抗老的作用，讓肌膚在短時間內達到細緻又滑嫩的狀態！

▲「早C晚A」是早上使用含維生素C產品，晚上使用含維生素A產品的一套護膚公式。（圖／IG@innisfreeofficial、IG@ahc.official）

最傳統的，往往是對肌膚最好的

雖然世界上許多成分都具備抗氧化或是參與肌膚代謝調節的功效，但「維生素」成分因為在世界上被發現的早，相關功效的研究及期刊論文也最多，對肌膚的保養效果無庸置疑以外，相關的配方、保存方法也很明確，肯定是最老派、卻永遠不退流行的實力派成分！

▲維生素對肌膚的保養效果無庸置疑。（圖／IG@laneige_kr、IG@aveneusa）

早C晚A保養守則：敏感肌、刷酸族及孕婦須避免

因為維生素A的刺激性高，可能會導致肌膚刺、癢，嚴重的話還可能會導致肌膚屏障受損，因此建議敏感肌、或是正在刷酸的人不要使用；另外，「維生素A」也有導致畸胎的疑慮，因此孕婦或是準備懷孕的人也要避開。

▲孕婦或是準備懷孕的人要避開維生素A。（圖／＠Freepik）

早C晚A保養守則：從低濃度開始，逐漸建立皮膚耐受度

新手們一定要從低濃度的維生素A用起，否則第一次使用就會讓過於刺激皮膚，甚至導致皮膚的屏障受損！一開始先使用0.1%-0.3%的濃度、一週2-3次的方式，慢慢建立皮膚的耐受性，之後再逐漸提高濃度及天數。在建立皮膚耐受期間，只需要把清潔及保濕補水做好，其他時間搭配早C晚A的護膚流程即可。

▲新手們一定要從低濃度的維生素A用起。（圖／IG@innisfreeofficial、IG@ahc.official）

保養中加點C，各種效果Level UP

維生素C可說是保養中最「百搭」的升級成分，也幾乎適用於所有膚質！防曬前加一道左旋C，能增加肌膚的抗氧化力及防曬力；美白程序裡加入維他命C，可大幅加速黑色素代謝；抗老保養裡加入純C，也能提升肌膚膠原蛋白的合成力！無論放在甚麼保養程序中，效果都不會讓你失望，長期使用還可以讓肌膚維持在年輕彈力的狀態～

▲保養中加入維生素C有升級效果。（圖／IG@milktouch_official、IG@cliniquetw）

「早C」注意事項：加強防曬，以防維生素氧化

維生素C能抑制氧化物，可以有效的抗光老化，但很多人在白天使用維生素C產品，卻發現臉變黃，那是因為維生素C本身會氧化，而導致角質層也被染黃，但大家不用擔心！這個情況只是暫時性的，會隨著角質慢慢代謝，平時做好防曬就可以避免這個問題！另外，也要避陽光直射，否則容易造成產品氧化，失去活性！

▲使用維生素C要避陽光直射，否則容易造成產品氧化。（圖／IG@kiehlstw、IG@iope_official）

「早C」維生素C保養推薦1：AHC 維他命C亮白精華安瓶 50ml

專為暗沉、乾燥肌膚打造的維他命C亮白精華安瓶 ！富含「高濃度活酵精華」與「複合亮白配方」，可有效改善暗沉，修護角質，達到細緻肌膚紋理，讓肌膚透亮無瑕的效果～

「早C」維生素C保養推薦2：理膚寶水 C10肌光活膚精華 30ml

擁有高濃度10%維他命C精華液，能夠幫助改善膚色不均、代謝臉上老廢角質，讓肌膚透亮又白淨！另外還添加了理膚寶水溫泉水，有效舒緩肌膚，緩解肌膚不適感～

「早C」維生素C保養推薦3：倩碧鮮萃瞬效安瓶 高純度維他命C 10% 8.5mlx4

高純度的維他命C暴露於氧氣中時會自然氧化，所以在新鮮時效果最好。倩碧的鮮萃瞬效安瓶使用了保鮮包裝，將高純度的維他命C隔絕空氣，直至使用時才活化，保留新鮮度和最效果，發揮最佳抗老功效！

熟齡肌煥膚大推「維他命A」，抗老最給力！

我們可以把「維他命A」想像成肌膚的品管師，它除了能代謝老廢細胞，還能中止受損的DNA繼續複製，並刺激膠原蛋白新生，改善肌膚的細紋、彈力、飽水度。由於維他命A酸需要醫師處方，因此市面上常見的抗老產品，大多添加溫和的A醇（Retinol）、A醛（Retinal）等維他命A衍生物成分，從低濃度開始循序漸進使用，抗老會慢慢越來越有感！

▲維他命A能代謝老廢細胞，刺激膠原蛋白新生。（圖／IG@laneige_kr）

「晚A」注意事項：加強保濕、做好防曬

1.注意防曬：維生素A有光敏性，因此在紫外線下容易失去活性，造成皮膚敏感還會導致反黑現象，因此白天使用一定要加強防曬。

2.可先擦保養品減緩維生素A的刺激感：維生素A具有代謝角質的作用，因此乾性肌膚多少都會出現皮膚更乾的情況，除了要做好保濕，也可以在使用前，先輕拍一層化妝水、精華，甚至是在乳液、面霜之後使用都可以，將濃度稍微稀釋，就能緩解乾燥、刺痛的問題。

3.維生素A會導致畸胎風險：建議如果有懷孕的打算的話，也盡量不要使用。如想要使用可以達到代謝粉刺、控油的產品的話，可以使用果酸、杏仁酸類保養品。

▲使用維生素A要加強保濕、做好防曬。（圖／IG@kiehlstw、IG@iope_official）

「晚A」維生素A保養推薦1：Environ 青春彈力精華 35ml

添加維生素A及胜肽，能使受紫外線損害的肌膚保持健康！維生素A有代謝角質的功效，會讓肌膚產生乾燥脫皮的現象，Environ 青春彈力精華添加保濕鎖水神器神經醯胺與角鯊烷，可以阻擋細胞抗氧化與細紋增生問題的同時，更能為肌膚築起保濕鎖水屏障，讓肌膚水潤又彈嫩。

「晚A」維生素A保養推薦2：DARPHIN 維他命A精露膠囊 60顆

將維生素A封存在「高隔光珍珠膠囊中」能有效隔絕光線與空氣！使維他命A醇能發揮最大效用。蘊含維他命A醇及複方植物油等高效成分，不僅可以達到煥膚作用還協同膠原蛋白作用，讓肌膚健康狀態～配方溫和不易刺激，使用後肌膚也不會有乾燥脫皮的現象！

「晚A」維生素A保養推薦3：寶拉珍選 1%A醇逆齡精萃 30ml

入門款A醇首選！特添加高效抗老Ａ醇，結合維他命Ｃ＋Ｅ複合配方，一瓶就能達到抗氧化、抗老化的效果～有效抵擋皺紋生成的同時，添加角鯊烷、棕櫚油保濕成分，加強肌膚飽水，讓膚觸變得平滑透亮～

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