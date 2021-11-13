fb ig video ETtoday search mobile

《鬼滅》「猗窩座毛衣」還原度超高！寬鬆版型讓網笑：腹肌呢？

>

編輯／Emily　圖／翻攝自cospa.co.jp、p-bandai.jp

日本動漫《鬼滅之刃》人氣火爆，先前上映的《劇場版 無限列車篇》十分賣座，近期也推出動畫版，目前正在熱播中。《無限列車篇》中除了大哥炎柱深受大家喜愛，與他對決的反派猗窩座也令人留下深刻印象，日本品牌COSPA就推出了一款「猗窩座毛衣」，將他的灰皮膚、深藍條紋做成衣服，穿上直接變成猗窩座。

▲猗窩座毛衣。（圖／翻攝自cospa.co.jp）

猗窩座屬於十二鬼月中的上弦之參，是能力很強的惡鬼，所以外貌也十分強烈，有一身慘白發灰的皮膚，上面刻滿了深藍色紋路，日本品牌COSPA就集結這些特徵，做成還原度超高的「猗窩座毛衣」，但寬鬆版型也讓網友搞笑表示：「胸肌、腹肌怎麼不見了？」

▲猗窩座毛衣。（圖／翻攝自cospa.co.jp）

▲猗窩座毛衣。（圖／翻攝自cospa.co.jp）

「猗窩座毛衣」雖然是動漫周邊，但灰色針織配藍色條紋簡約有型，不會顯得太幼稚，共推出三種尺寸，男生、女生都可以穿。毛衣材質舒適有彈性、具保暖效果，色調與跟各種秋冬服飾搭起來都很和諧，適合跟襯衫、外套一起穿，下擺的開衩設計，搭配長裙很好看。這款目前在COSPA官網開放訂購，預計2022年2月中旬發售。

▲猗窩座毛衣。（圖／翻攝自cospa.co.jp）

《鬼滅之刃》動畫裡鬼殺隊成員都穿黑色制服，搭配一條醒目的白色腰帶，日本Bandai公司就把這條腰帶實體化，推出了精緻的「鬼殺隊腰帶」。皮帶選用白色牛皮搭配黃銅材質扣環，上面還印了「惡鬼滅殺」字樣，看起來十分有質感，除了打扮成鬼殺隊可以繫，日常生活中也非常百搭。目前Bandai官網開放預訂，預計2022年1月發貨。

▲猗窩座毛衣。（圖／翻攝自cospa.co.jp）

▲猗窩座毛衣。（圖／翻攝自cospa.co.jp）

▲猗窩座毛衣。（圖／翻攝自cospa.co.jp）

►「怪獸電力公司爆米花桶」太Ｑ了吧！　小門打開有驚喜、背面更可愛

►「史努比大頭拖」趴睡模樣好呆萌！粉紅長版連身裙穿起來很溫暖

關鍵字：

鬼滅之刃, 毛衣, 猗窩座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多

日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

Netflix「6部韓劇片單」一追就停不下來！Disney+上線必看《庫伊拉》

Netflix「6部韓劇片單」一追就停不下來！Disney+上線必看《庫伊拉》

最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人 氣溫驟降不怕！穩定膚況「3關鍵」，從日常簡化護膚保養開始 Apple AirPods Pro 7990元→5990元太划算！再也不用被「線」束縛 好想脫單？先改掉讓你難以戀愛的4件事　別再幻想韓劇浪漫情節 Timberland特價了！外套下殺2730元　防風、防潑水冬天必備 上班穿5種NG單品　很能幹也會被說很懶散 凱特王子妃一件襯衫穿10年　投資好質感不退流行款很超值

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面