《鬼滅》「猗窩座毛衣」還原度超高！寬鬆版型讓網笑：腹肌呢？

編輯／Emily 圖／翻攝自cospa.co.jp、p-bandai.jp

日本動漫《鬼滅之刃》人氣火爆，先前上映的《劇場版 無限列車篇》十分賣座，近期也推出動畫版，目前正在熱播中。《無限列車篇》中除了大哥炎柱深受大家喜愛，與他對決的反派猗窩座也令人留下深刻印象，日本品牌COSPA就推出了一款「猗窩座毛衣」，將他的灰皮膚、深藍條紋做成衣服，穿上直接變成猗窩座。

猗窩座屬於十二鬼月中的上弦之參，是能力很強的惡鬼，所以外貌也十分強烈，有一身慘白發灰的皮膚，上面刻滿了深藍色紋路，日本品牌COSPA就集結這些特徵，做成還原度超高的「猗窩座毛衣」，但寬鬆版型也讓網友搞笑表示：「胸肌、腹肌怎麼不見了？」

「猗窩座毛衣」雖然是動漫周邊，但灰色針織配藍色條紋簡約有型，不會顯得太幼稚，共推出三種尺寸，男生、女生都可以穿。毛衣材質舒適有彈性、具保暖效果，色調與跟各種秋冬服飾搭起來都很和諧，適合跟襯衫、外套一起穿，下擺的開衩設計，搭配長裙很好看。這款目前在COSPA官網開放訂購，預計2022年2月中旬發售。

《鬼滅之刃》動畫裡鬼殺隊成員都穿黑色制服，搭配一條醒目的白色腰帶，日本Bandai公司就把這條腰帶實體化，推出了精緻的「鬼殺隊腰帶」。皮帶選用白色牛皮搭配黃銅材質扣環，上面還印了「惡鬼滅殺」字樣，看起來十分有質感，除了打扮成鬼殺隊可以繫，日常生活中也非常百搭。目前Bandai官網開放預訂，預計2022年1月發貨。

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