「小腰精」女星露肚裝征時尚奧斯卡　臀部一圈像套游泳圈

▲贊妲雅（右）與為她打造一身紅色華服的設計師Vera Wang連袂出席CFDA頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

被譽為「時尚奧斯卡」的美國設計師協會（The Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA）2021年度頒獎典禮，於紐約時間10日晚間登場，重回實體盛典，吸引大牌設計師與話題明星捧場，焦點人物當屬獲頒「時尚偶像獎」的贊妲雅（Zendaya），與「年度人物」的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），尤其穿著紅色抹胸裝的贊妲雅再度露出傲人纖腰最吸引目光，但臀部一圈蓬起設計，卻讓人聯想到游泳圈。

▲贊妲雅紅色抹胸裝搭配寶格麗珠寶，但臀部一圈設計頗像游泳圈。（圖／達志影像／美聯社）



25歲的贊妲雅是CFDA「時尚偶像獎」歷來最年輕的得主，她穿「婚紗女王」Vera Wang為她量身打造的紅色華服，並搭配她代言的寶格麗（BVLGARI）珠寶登場，盡顯「小腰精」身材優勢；同場領獎的安雅泰勒喬伊也勇於挑戰新穎造型，穿上Oscar de la Renta紫色迷你裙裝搭配豹紋帽子與手套，頻頻擺出俏皮pose，不過動作過大，讓穿深V的她美胸險走光。

▲安雅泰勒喬伊穿Oscar de la Renta紫色迷你裙裝搭配豹紋帽子與手套，頻頻擺出俏皮pose。（圖／達志影像／美聯社）

以夯劇《魷魚遊戲》一夕爆紅的南韓女星鄭浩妍，也受邀出席CFDA頒獎典禮，身為LV（LOUIS VUITTON，路易威登）全球形象大使的她，穿2022春夏不對稱剪裁的LV黑裝並搭配鑽石手環現身，不過在爭相比美的時尚盛典中顯得低調。

▲鄭浩妍黑色LV裝包緊緊，在時尚盛典略顯乏味。（圖／達志影像／美聯社）

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