UNIQLO「+J之亂」不再？僅剩真鐵粉還在排　「不看價錢」喜歡就買

記者王則絲／台北報導

UNIQLO最後一波「＋J」聯名系列於今日開賣，稍早網路商店搶先開賣，不少單品都被秒殺一空，11點門市開門營業前，現場也開始聚集人潮，不過經直擊，以往大排長龍的UNIQLO TAIPEI旗艦店、ATT 4 FUN店這回似乎顯得冷清許多，約僅有20～40人排隊，「＋J之亂」的盛況已不再，不過排在第一位的「真鐵粉」還是表示：「沒有預計要花多少，就都可以啦！喜歡就買。」

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▲UNIQLO TAIPEI旗艦店（明曜百貨）排隊約40餘人，雖有人潮聚集，卻明顯不如以往。（圖／記者王則絲攝）



2020年秋冬，UNIQLO與設計師Jil Sander迎來暌違9年的回歸之作，當時在全球引發「＋J之亂」，台灣也不例外，當時台北統一時代百貨的門市，到了下午都還有人在排隊等待進場，接著2021年春夏光環依舊，搶購人數依然可觀。

不過對比下來，這回「＋J」推出聯名最終章，現場排隊人潮明顯銳減，經記者直擊，今早直至開門前，UNIQLO TAIPEI旗艦店約40餘人排隊、ATT 4 FUN店約僅20餘人排隊，且開門營業後就沒有排隊人潮了，足見「＋J」盛況已不如以往。再加上適逢雙11購物節，或許民眾們還有其他要購買的東西而分散了預算，且今日還是SOGO週年慶開跑首日，同位於台北東區地點，卻有千人排隊，都吸走不少人潮。

▲ATT4FUN店排隊人潮不多，約十多位民眾排隊，也有一些民眾坐在一旁等待，加起來約2、30位。（圖／記者王則絲攝）



於ATT 4 FUN店排在第一位的民眾表示自己是「＋J」系列的鐵粉：「只要有推出+J，我們本來就都會來。」問及鎖定的單品她則坦言：「沒有特別鎖定單品，也沒有預計要花多少錢，就都可以啦！喜歡就買。」像是這次有數款單價近八千元、九千元的外套，她也表示：「穿起來喜歡的話是買得下去的，這個錢我可以。」