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國際超模突曬淚崩照！長文揭「心理健康」出問題：社群媒體不真實

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▲BellaHadid 。（圖／翻攝自IG）

▲美國人氣超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid） 。（圖／翻攝自IG）

編輯／Ann

美國人氣超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）總給人樂觀開朗的形象，昨（10日）她罕見在IG上提及自身心理健康問題，直言一直以來都在和焦慮和抑鬱鬥爭，貝拉哈蒂德更表示：「社群媒體不是真實的。」並PO出淚崩照片，鼓勵粉絲正視情緒。

▲BellaHadid 。（圖／翻攝自IG）

▲Bella Hadid突然PO出落淚照 。（圖／翻攝自IG）

貝拉哈蒂德IG擁有超過4700萬粉絲追蹤，在伸展台上總是光鮮亮麗，她卻突然發文透露自己一直在跟焦慮和抑鬱鬥爭，「社交媒體不是真實的，對於任何掙扎的人，請記住這一點，有時你只需要聽到你並不孤單，我經歷了足夠多的崩潰和倦怠。」

雖然征戰時裝周無數伸展台，但貝拉哈蒂德曾在走秀前焦慮症發作，因為害怕接受訪問而顫抖，也因此在伸展台上暈倒。貝拉哈蒂德於今年（2021年）1月短暫離開社群媒體，就被解讀是改善心理健康。即便飽受心理疾病所苦，貝拉哈蒂德依然勉勵粉絲，「如果你對自己足夠努力，花時間獨自了解你的創傷、觸發因素，你將更能了解自己的痛苦該如何處理，我想讓你知道，隧道盡頭總是有光。」

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關鍵字：

BellaHadid, 貝拉哈蒂德, 超模, IG

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