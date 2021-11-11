54歲妮可基嫚腹肌、美腿不科學！　茱兒芭莉摩化身「貝兒」超逆齡

記者王則絲／台北報導

美國設計師協會頒獎典禮（CFDA：The Council of Fashion Designers of America）於美國時間10日晚間展開，被譽為「時尚奧斯卡」的典禮紅毯上眾星雲集， 54歲女星妮可基嫚（Nicole Kidman）偕同鄉村歌手老公出席，一襲性感黑色禮服讓她秀出精實腹肌與白皙美腿，而她也親自在社群揭開「發光美腿」的秘密；另一女星茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）則選穿嫩黃色的禮服登場，彷彿迪士尼公主一般俏皮又逆齡。

▲妮可基嫚攜手老公出席CFDA紅毯。（圖／達志影像／美聯社）



本屆CFDA典禮上除了有年輕貌美的新星贊達亞（Zendaya）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、《魷魚遊戲》女星鄭浩妍助陣，也不乏資深超大咖。妮可基嫚以一身來自SAINT LAURENT的斜肩禮服亮相，腰側挖空設計剛好秀出她訓練有成的腹肌線條，且一側裙襬開衩到腿根，讓她展露白皙的美腿，照片上還能看見肌膚強烈的光澤感，狀態極佳的模樣被外媒讚譽「擁有年齡一半的身材」，指出54歲的妮可基嫚體態堪比二十多歲的少女。

▲妮可基嫚絕佳體態秀腹肌，還於IG上揭露自己「發光美腿」的秘訣。（圖／達志影像、翻攝自IG）



而關於「發光的美腿」，妮可基嫚也親自在社群上揭開秘密，她PO出自己在後台準備的影片，只見她拿出一罐身體用打亮乳，在大腿、小腿上塗抹，打造出光澤肌膚，成功在鏡頭前閃閃發亮。

▲茱兒芭莉摩一襲黃色禮服現身CFDA。（圖／達志影像）



《K歌情人》女星茱兒芭莉摩出席本屆CFDA，選穿了Christian Siriano的嫩黃色蛋糕紗裙禮服，讓身形略顯嬌小的她，也能顯得份量感十足且搶眼，活像是迪士尼公主「貝兒」走出了童話一樣，同時也讓今年46歲的她看起來超逆齡、可愛！

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