Netflix「6部韓劇片單」一追就停不下來！Disney+上線必看《庫伊拉》

編輯／Beverly 圖／翻攝自Netflix

天氣一變冷就想宅在家裡不出門的懶人朋友注意，本日盤點6部劇情緊張刺激，讓小心臟受不了的韓劇，保證你宅在家也不無聊！為了跟上潮流，近期超夯的《魷魚遊戲》絕對是必看清單；讓人無法抗拒的宋江主演的《SWEET HOME》小心看完會抱著棉被喊媽媽。除了Netflix外，Disney+今日終於正式上線，多部獨家播出的精彩電影，讓人非常期待，快點一起來看看吧。

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2021《魷魚遊戲》

近期最夯的《魷魚遊戲》在世界各地掀起風潮，不少聯名商品接連推出，劇中演員也一一爆紅。劇情講述李政宰飾演的成奇勳因欠下鉅款無力還債，在地鐵站遇到一名給他名片的神秘男子，邀請他遊玩一個獎金豐厚的遊戲，參加者共有456人，雖然背景各異，但都是在生活上走頭無路的人。參與者在神秘組織的私人場所進行6項兒童傳統遊戲，遊戲失敗者將面臨被淘汰的死亡命運，而遊戲最終勝利者將拿走456億韓幣的高額獎金，開頭就超刺激，一追停不下來。

2020《SWEET HOME》

由新世代男神宋江主演的超驚悚《SWEET HOME》一開播就造成轟動。內容描述因家人離世而準備自殺的車賢秀（宋江飾），在自殺當天，公寓的鄰居們紛紛變成怪物，為了救出其他樓層的孩子們及並未變成怪物的鄰居，車賢秀與鄰居挺身與怪物抗戰。準備觀看的朋友，千萬別被劇中血腥的畫面與怪物超逼真的特效嚇到。

2019《VAGABOND》

由李昇基和秀智兩位超強卡司主演的《VAGABOND》（浪行驚爆點），內容講述特技演員車達建（李昇基飾）在一次民航機墜毀事故中失去唯一的姪子，並在無意間發現墜毀事故是國際恐怖份子的陰謀，為了替姪子報仇，與韓國駐摩洛哥大使館的職員高海麗（秀智飾）一起尋找民航機墜毀的真相。

2019《60天，指定倖存者》

改編自美國電視劇《指定倖存者》，某天國會殿堂突然發生嚴重的爆炸事件，包含總統在內的多數內閣閣員通通死於非命，飾演環境部長的朴武振（池珍熙飾）因不在現場逃過死劫，而被迫成為代理總統，在代行職權的60天內靠著過人的智慧，在各種陰謀中保護國家平安度過危機，最後贏得全國人民的心。

2017《VOICE 1》

改編自真實事件的《VOICE》以超逼真的血腥畫面和驚心動魄的劇情贏得觀眾的心。第一季講述警方因錯過黃金救援時間，而發生的多起殺人、綁架案件。在「112舉報中心黃金時間隊」工作的武鎮赫（張赫飾）與姜權珠（李荷娜飾），因遭遇事故而失去家人，為了抓住殺害家人的真兇，兩人決定聯手調查目後黑手。

2018《VOICE 2》

看完第一季，《VOICE》第二季也是必看清單！「112舉報中心黃金時間隊」因表現優異受到警察廳的認可，因此得到擴編人手的機會，原為重案組的都強優（李陣郁飾）刑警加入「112舉報中心黃金時間隊」，與姜權珠（李荷娜飾）一同追捕比第一季的更為兇殘的犯人。

Disney+終於正式上線，在家就能觀賞「迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star」等6大品牌的內容。除了以上6部緊張刺激的韓劇外，還要推薦2部Disney+獨家播出的電影，一起來看看吧。

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2021《時尚惡女：庫伊拉》

大人小孩都愛看的《101忠狗》出真人版前傳啦，由艾瑪史東（Emma Stone）演出反派角色庫伊拉，實在非常有看頭。內容講述少女庫伊拉因意外而失去母親，與兩位無家可歸的男孩一同生活，非常喜歡服裝設計的她，由於沒受教育，所以只能在百貨公司擔任清潔工。因為一次喝得酩酊大醉的意外，庫伊拉將店裡的櫥窗進行大改造，而受到高級設計師男爵夫人（艾瑪湯普遜飾）的關注並獲得青睞，但庫伊拉卻在工作時發現男爵夫人的秘密，並計畫一系列的復仇行動。

▲喜歡迪士尼反派角色的朋友必看《時尚惡女：庫伊拉》。（圖／翻攝自IG@disneystudios.tw）

2021《叢林奇航》

霍頓博士（艾蜜莉布朗飾）發現在亞馬遜叢林裡長著一顆擁有奇幻神力的樹，可以治癒百病，但想要取得樹的神力，必須使用「神奇箭頭」才能釋放它。霍頓博士為了進入叢林一探究竟，找來一位看似可靠，但一心只想著要如何詐騙觀光客的法蘭克船長（巨石強森飾），她帶著弟弟（傑克懷特霍爾飾）與法蘭克一起前往亞馬遜叢林，打算解開神秘的奇幻之樹傳說。

▲一起跟著巨石強森進入亞馬遜叢林探險吧。（圖／翻攝自IG@disneystudios.tw）



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