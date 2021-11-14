fb ig video ETtoday search mobile

「台南」飯後必來一份甜點！爆量珍珠布丁、精緻版甜甜圈8間都大推

>

圖、文／MENU美食誌

牛肉湯、擔仔麵吃完後不知道要吃什麼嗎？這篇收藏起來，一起吃飯後甜點！

蘇格蕾法式甜點 LE SUCRÉ PÂTISSERIE
台南市／中西區

台南中西區的知名甜點店，每日供應的甜點都不太一樣，粉絲團每日會公告當日甜點，甜點種類主要有千層蛋糕、塔類及蛋糕相關甜點。罐裝蛋糕非常受歡迎，太晚來可能就會賣完了！如果假日想要內用，建議要先打電話訂位!

▲台南甜點。（圖／MENU美食誌）

▲蘇格蕾法式甜點 （圖／美食客愛吃抹鬼提供）

PERFE’DOUGH
台南市／南區

位在台南市南區，鐵梯上隱密的甜甜圈店，每天當日手作，一星期只營業四日的甜食店。甜甜圈跟一般的甜甜圈不一樣，外型小圓圈很可愛，一口咬下能吃到麵包的Q彈以及濃郁卡士達醬。低消是一杯飲品。

▲台南甜點。（圖／MENU美食誌）

▲PERFE’DOUGH（圖／美食客JK日嚐吃吃生活٩(ˊᗜˋ*)و提供）

肥貓咖啡故事館
台南市／中西區

除了有隻可愛的黑白店貓外，招牌的珍珠奶茶戚風蛋糕更是許多人會特地慕名而來的招牌甜點。季節限定的季節水果戚風蛋糕蛋糕更是不能錯過！肥貓咖啡是間寵物友善餐廳，可以帶毛小孩來哦！

▲台南甜點。（圖／MENU美食誌）

▲肥貓咖啡故事館（圖／美食客Andrea提供）

吃甜甜EAT SWEET
台南市／東區

最近剛搬新家，位在東門路三段巷子內。必吃招牌的厚顏奶酥厚片跟甜甜圈，厚厚一層的抹醬，趁熱時還會有點流下來，讓人吃得好滿足！

▲台南甜點。（圖／MENU美食誌）

▲吃甜甜EAT SWEET（圖／美食客彩虹姐姐吃不飽提供）

壽SWEET奶茶
台南市／中西區

位在郡西路上，距離海安路，國華街及河樂廣場都相當近。必點滑嫩的手工布丁，布丁加上滿滿爆量小珍珠，讓人好滿足！布丁每日限量發售，建議可以先預訂，才不會撲空唷！

▲台南甜點。（圖／MENU美食誌）

▲壽SWEET奶茶（圖／美食客穎川晴提供）

木蘭咖啡
台南市／中西區

位於信義街46巷裡，建築的外觀依稀能看見斑駁、褪色的「能盛興工廠」字樣。白色的風格，加上木質的地板，整體和老屋的風格很搭，整間店營造出一股輕鬆、舒服的氛圍。

▲台南甜點。（圖／MENU美食誌）

▲木蘭咖啡（圖／美食客塑膠是吃貨提供）

穿牆貓 CAT TRAVELLER CAF’E
台南市／東區

位於台南市裕農路一處安靜的巷弄民宅，屋裡充斥著各式各樣的古董擺件與舊貨，猶如一座藏著許多玄密故事的小型博物館。主要供應義式咖啡與手沖單品，和幾種無咖啡因飲料。

▲台南甜點。（圖／MENU美食誌）

▲穿牆貓 CAT TRAVELLER CAF’E（圖／美食客提供）

頓號
台南市／北區

老宅空間的外觀，主要供應餐點為餐包及餅乾！必點人氣的餐包，有甜有鹹口味很多種！外酥內嚼的口感香氣，吃起來口感偏乾。另外還有販賣造型可愛的手工餅乾。

▲台南甜點。（圖／MENU美食誌）

▲頓號（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 千層蛋糕, 台南, 甜點, 奶油餐包, 布丁, 甜甜圈, 咖啡廳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多

日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多

《女神降臨》CP合體！　車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了 7種「抗老美顏食物」比貴婦乳霜更有用！　抗氧美白、對記憶力也有益 「30歲」跟父母住、沒結婚就是魯蛇？跳脫社會「5大框架」活出自我 楊冪「星光羽毛裙」造型壓倒性狂勝　另一套被網友毒舌：好難看 最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人 Timberland特價了！外套下殺2730元　防風、防潑水冬天必備 梅根馬可甩說謊精罵名　大紅深V禮服稱霸紐約晚宴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面