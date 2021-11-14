「台南」飯後必來一份甜點！爆量珍珠布丁、精緻版甜甜圈8間都大推

圖、文／MENU美食誌

牛肉湯、擔仔麵吃完後不知道要吃什麼嗎？這篇收藏起來，一起吃飯後甜點！

蘇格蕾法式甜點 LE SUCRÉ PÂTISSERIE

台南市／中西區

台南中西區的知名甜點店，每日供應的甜點都不太一樣，粉絲團每日會公告當日甜點，甜點種類主要有千層蛋糕、塔類及蛋糕相關甜點。罐裝蛋糕非常受歡迎，太晚來可能就會賣完了！如果假日想要內用，建議要先打電話訂位!

▲蘇格蕾法式甜點 （圖／美食客愛吃抹鬼提供）

PERFE’DOUGH

台南市／南區

位在台南市南區，鐵梯上隱密的甜甜圈店，每天當日手作，一星期只營業四日的甜食店。甜甜圈跟一般的甜甜圈不一樣，外型小圓圈很可愛，一口咬下能吃到麵包的Q彈以及濃郁卡士達醬。低消是一杯飲品。

▲PERFE’DOUGH（圖／美食客JK日嚐吃吃生活٩(ˊᗜˋ*)و提供）

肥貓咖啡故事館

台南市／中西區

除了有隻可愛的黑白店貓外，招牌的珍珠奶茶戚風蛋糕更是許多人會特地慕名而來的招牌甜點。季節限定的季節水果戚風蛋糕蛋糕更是不能錯過！肥貓咖啡是間寵物友善餐廳，可以帶毛小孩來哦！

▲肥貓咖啡故事館（圖／美食客Andrea提供）

吃甜甜EAT SWEET

台南市／東區

最近剛搬新家，位在東門路三段巷子內。必吃招牌的厚顏奶酥厚片跟甜甜圈，厚厚一層的抹醬，趁熱時還會有點流下來，讓人吃得好滿足！

▲吃甜甜EAT SWEET（圖／美食客彩虹姐姐吃不飽提供）

壽SWEET奶茶

台南市／中西區

位在郡西路上，距離海安路，國華街及河樂廣場都相當近。必點滑嫩的手工布丁，布丁加上滿滿爆量小珍珠，讓人好滿足！布丁每日限量發售，建議可以先預訂，才不會撲空唷！

▲壽SWEET奶茶（圖／美食客穎川晴提供）

木蘭咖啡

台南市／中西區

位於信義街46巷裡，建築的外觀依稀能看見斑駁、褪色的「能盛興工廠」字樣。白色的風格，加上木質的地板，整體和老屋的風格很搭，整間店營造出一股輕鬆、舒服的氛圍。

▲木蘭咖啡（圖／美食客塑膠是吃貨提供）

穿牆貓 CAT TRAVELLER CAF’E

台南市／東區

位於台南市裕農路一處安靜的巷弄民宅，屋裡充斥著各式各樣的古董擺件與舊貨，猶如一座藏著許多玄密故事的小型博物館。主要供應義式咖啡與手沖單品，和幾種無咖啡因飲料。

▲穿牆貓 CAT TRAVELLER CAF’E（圖／美食客提供）

頓號

台南市／北區

老宅空間的外觀，主要供應餐點為餐包及餅乾！必點人氣的餐包，有甜有鹹口味很多種！外酥內嚼的口感香氣，吃起來口感偏乾。另外還有販賣造型可愛的手工餅乾。

▲頓號（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

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