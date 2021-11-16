今天下午茶就是它！全台6間「紅豆餅」波霸蜂蜜、奶油紅豆雙餡好吃到爆

圖、文／MENU美食誌

香氣四溢的紅豆餅老少閒宜、人人愛！創意口味讓人想試試，全台精選 6 間紅豆餅，下午茶點心就吃它！

晴光紅豆餅

台北市／中山區

晴光商圈非常有名的紅豆餅，沒吃過可別說來過晴光市場！不限口味，一顆只要12元！皮薄又脆、內餡爆滿！口味有招牌紅豆、爆漿奶油與限量蘿蔔絲。使用萬丹紅豆吃起來不會甜膩，又吃得到紅豆顆粒！

▲晴光紅豆餅（圖／美食客Ashley提供）

有時候紅豆餅

台北市／松山區

賣紅豆餅也可以賣得很文青，店面木製裝潢，乾淨柔和！有立食區，品項選擇不多。奶油口味內餡滑順濃郁，奶味很重，口味像奶粉的奶味！還有必吃的起司馬鈴薯口味，起司的鹹香與紅豆餅餅皮超搭！

▲有時候紅豆餅（圖／美食客VH提供）

野小孩 吃車輪餅配咖啡

宜蘭縣／羅東鎮

在羅東夜市附近的創意車輪餅，必吃芋頭鹹蛋口味，在車輪餅口味中非常少見，鹹香口味非常合！有辣打拋豬有加進起司，邊吃還會牽絲！宜蘭花生捲口味是酥脆的餅皮配上芋頭冰淇淋佐花生粉，可說是宜蘭才有的口味哦！

▲野小孩 吃車輪餅配咖啡（圖／美食客人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

元紅豆餅

台南市／北區

在台南中西區的小巷弄裡，職人手作的日系紅豆餅。有紅豆、奶油、芝麻、抹茶、花生五種固定口味，還有限定口味哦！綠色的抹茶餅皮很吸睛，芝麻跟花生口味濃郁必吃！

▲元紅豆餅（圖／美食客宇宙小姐提供）

央米紅豆餅

台南市／中西區

這麼特別的口味又便宜的價格只有這裡有！波霸蜂蜜居然一顆只要 12 元！波霸口感軟Q不會過爛，蜂蜜香甜非常合拍！總共有 19 種口味，而且都是超俗銅板價！在一旁排隊等小卷米粉很適合買幾顆來吃！

▲央米紅豆餅（圖／美食客雅緻提供）

（黃）萬丹紅豆餅

屏東縣／萬丹鄉

紅豆餅怎麼能錯過這家！位於屏東萬丹的超人氣紅豆餅，可以單顆購買，也有大小盒！口味總共有5種，奶油、紅豆、奶油紅豆雙餡、芋頭跟芝麻花生。必點紅豆奶油雙餡，內餡很飽滿而且不甜膩！紅豆綿密鬆軟，濕潤但不軟爛！

▲屏東萬丹的超人氣紅豆餅（圖／美食客夏琳的小吃貨日常提供）

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