CFDA時尚奧斯卡得獎名單出爐！Telfar超狂蟬聯、年度女裝設計師蕾哈娜也瘋狂

▲女星（左）贊達亞、（中）安雅泰勒喬伊獲頒CFDA時尚偶像獎與年度人物獎 。（圖／BFA）

記者鮑璿安／外電報導

時尚盛事美國設計師協會（The Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA）10日在紐約舉辦實體2021年度頒獎典禮，女星贊達亞（Zendaya）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy） 獲頒時尚偶像獎與年度人物獎。設計師大獎更是競爭激烈，巴黎世家（Balenciaga）的創意總監Demna Gvasalia抱回年度國際女裝設計師。

完整獲獎名單如下：

年度美國女裝設計師：Christopher John Rogers／同名品牌

▲Christopher John Rogers 獲年度美國女裝設計師 。



Christopher John Rogers被稱為時尚界的「新色彩之王」，擅長運用抽象及後現代主義的藝術品賦予衣著生命力，包括美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）和饒舌女皇Cardi B都很欣賞他的設計，也同時入選了2021年LVMH設計大賽總決賽。

年度美國男裝設計師：Emily Adams Bode ／ Bode

Emily Adams Bode是第一位登上紐約男裝時裝周的女性設計師，創立男裝品牌BODE，她擅長使用古董舊布料製作服飾，各種復古布料都能成為靈感，同時兼顧永續理念，頗具傳承魅力。

年度美國配飾設計師：Telfar Clemens ／Telfar。

▲美國中性時裝品牌TELFAR手袋堪稱一包難求 。（圖／BFA）

美國中性時裝品牌TELFAR 由美籍設計師特法爾克萊門斯（Telfar Clemens）創立於2004 年，鮮明的Logo和辨識度成為近年來大熱品牌，去年就已經打敗The Row設計師拿下年度配飾獎，今年不負眾望蟬聯寶座，看來該款肩帶手袋會繼續「一包難求」。

年度美國新興設計師：Edvin Thompson／Theophilio

創立於 2016 年的 Theophilio，設計師Edvin Thompson將牙買加血統成為靈感亮點，潑墨靴款以及緊身剪裁服裝，搭配鏤空或是流蘇元素呈現律動感，成功在流行中找到傳統文化。

年度國際女裝設計師：Demna Gvasalia／巴黎世家（Balenciaga）

▲巴黎世家創意總監Demna Gvasalia（右）。

巴黎世家創意總監Demna Gvasalia 不需要多介紹了，品牌新季不僅找上動畫《辛普森家庭》合作，2022春季系列還將日系動漫二次元機器人元素注入造型中，帶給人耳目一新視覺效果，不斷突破設計理念受到好評。



時尚偶像：贊達亞（Zendaya）

年度人物：安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）

正面社會影響獎：Model Alliance（模特聯盟）

Eleanor Lambert 創始人獎：奧羅拉詹姆斯 （Aurora James）

環境可持續發展獎：Patagonia

媒體獎：哥倫比亞裔時尚記者尼娜加西亞（Nina Garcia）

終身成就獎：丹尼爾戴（Daniel Day）