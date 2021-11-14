「史努比刷具」整支圓滾滾萌翻　「粉紅愛心刷」靈感是她粉絲搶著收

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史努比（SNOOPY）相關周邊總是讓粉絲們荷包失守，這次《PEANUTS》漫畫特別與日本有名的「熊野筆」合作，推出三款聯名刷具。「史努比刷具」整支圓滾滾，柔軟刷毛印上史努比五官超級萌，另一款以史努比妹妹貝兒（BELLE）為靈感設計的「粉紅愛心刷具」，也可愛到讓人想收藏。

「熊野筆」來自日本廣島縣熊野町，由當地的工匠以優良傳統技術手工製作，先前曾與拉拉熊、Miffy等卡通角色合作過，這次攜手《PEANUTS》漫畫，一口氣推出三款新品。「史努比刷具」以飛行員史努比為靈感，用黑、白刷毛重現史努比的臉，配上圓圓的木質刷柄非常Q，刷具還會裝進印有飛行員史努比圖案的桐木盒子裡。

第二款是「粉紅愛心刷具」，靈感來自史努比的妹妹貝兒，粉紅色刷毛讓人看了少女心噴發，愛心型刷頭不只可愛，也讓你更能掌握臉頰位置，上起腮紅更順手，刷具的木頭握柄和包裝盒都印有貝兒圖案。

第三款則是細長的「眼影刷」，刷毛帶有明亮的黃，一看就想起糊塗塌客，刷柄和包裝盒也都印了他的俏皮圖案。

想收集更多史努比小物，也可以看看韓國文具10X10販售的「史努比露營野餐組」，裡面包含不鏽鋼杯子、三格餐盤和刀叉餐具組，杯盤、餐具上面都有淺淺的史努比圖案，非常可愛。這些東西都裝進綠色的迷你行李箱裡，箱子外殼堅硬，附有棕色提把，上面印了在曬日光浴的史努比與糊塗塌客。

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