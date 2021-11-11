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營養師解答超多人有的「蔬果579」迷思！　加碼蔬果份量簡易算法

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▲▼ 營養師解答「蔬果579」常見迷思。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師指出很多人每日蔬果攝取量都不足。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

大家應該都聽過「蔬果579」，但你真的懂蔬果579的意思嗎？你有吃到足夠份量嗎？減肥、怕胖就不敢吃水果？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就針對「蔬果579」真正含義和一份蔬菜、水果如何計算份量，分享真實解答，他也表示，水果雖然含有糖份，但只要控制好份量就不用擔心發胖。

▲▼ 營養師解答「蔬果579」常見迷思。（圖／翻攝unsplash、pexels）

首先，蕭瑋霖提醒，蔬果攝取非常重要，除了富含膳食纖維外，也含有滿滿的維生素，但真正有吃到足夠份量的人卻非常少。根據國民健康署105年健康行為危險音子監測調查（BRFSS）結果顯示，18歲以上成人每日攝取3蔬2果的比率僅達12.9%（男性9.4%，女性16.3%），份量都完全不足。

而大家常會聽到「蔬果579」，很多人都以為是吃5～9種蔬果，但其實真正意涵是建議每人每天需要吃5～9份的蔬果才對。所謂的「579」分別是指：5表示3蔬2果，是給小孩（小於12歲）的建議；7表示4蔬3果，是給成年女性的建議；9表示5蔬4果，是給成年男性的建議。而蕭瑋霖表示，根據他的經驗，大部分人連3蔬2果都沒吃到，所以建議大家可以先從3蔬2果為目標，循序漸進地來增加蔬果攝取量。

▲▼ 營養師解答「蔬果579」常見迷思。（圖／翻攝unsplash、pexels）

而針對蔬果份量怎麼算，有以下兩種方式：
1.一份蔬菜等於半碗煮熟的蔬菜（12cm寬度 X 6cm高度的碗），也等於100g的生蔬菜。
2.一份水果，最簡單的估量方法就是1個拳頭大小，或以碗裝8分滿，以奇異果來說約是1顆半（105g）的量或是半根香蕉、1顆芭樂、1顆蘋果、1顆橘子都是一份。

▲▼ 營養師解答「蔬果579」常見迷思。（圖／翻攝unsplash、pexels）

很多人在減肥、控制體重時，因為怕水果有醣所以不敢吃，但蕭瑋霖表示，其實只要控制好份量，不管是哪種蔬果都可以吃，尤其建議蔬菜可以盡量選擇深綠色蔬菜，增加一些微營養素攝取；水果部分則建議可選擇奇異果、芭樂或是橘子，這類型水果維生素C含量很高，是水溶性維生素最好的來源。

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關鍵字：

蔬菜, 水果, 蔬果579, 營養師, 建議, 迷思, 飲食

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