不怕久坐養成豪華臀！5個椅子上輕易完成的運動　讓你上班也能瘦

編輯／Beverly

許多上班族因為久坐不動、不良的翹腳習慣，加上平時運動量不足，容易有肩頸僵硬、腰痠背痛的問題，除此之外，還會養成揮之不去的豪華臀。除了拉筋可以舒緩這些問題外，今天教你5個在椅子上就能輕易完成的小運動，利用午休時間動一下，保證讓你恢復纖細好身材。

高抬腿

縮腹挺胸，臀部坐於椅墊三分之二的位子。將雙手交叉抬至與肩膀一樣的高度，右腳踩穩地板，將左腳屈膝往上抬至靠近胸部的位置；輕輕放下後，左右腳動作互換，此為一組，做完50組即可休息。

▲5個在椅子上就能完成的小運動。（圖／翻攝自小紅書@媚娘又瘦了！，下同）

抱耳左右抬腿

將手部輕放於耳朵旁邊，臀部坐滿椅墊。將左腳抬起，右手手肘向前傾，碰觸左腳膝蓋，輕輕將腳放下；同樣的動作換成右腳、左手的組合，此為一組，做完50組即可休息。此動作會訓練腰腹左右側的肌群，同時也可瘦腿。

屈膝蹲腿

將手放置背後，縮緊腹部，臀部坐滿椅墊。確認坐好後，雙腳慢慢抬起，提膝向腹部靠近，雙腳屈膝，再將雙腳向前伸展，利用前後伸展的方式，訓練腹部及腿部的核心肌群。一組動作重複做10次，做完三組即可休息。

坐著騎腳踏車

手部扶住椅子兩側，縮腹挺胸，臀部坐滿椅墊。確認坐好後，將雙腳慢慢抬起，學習平時騎腳踏車的模式，左右腳輪流屈膝，再慢慢伸直，就像在踩空中腳踏車。一組動作重複做30次，做完三組即可休息。

踮腳拉筋

手部扶住椅子兩側，臀部坐於椅墊三分之二的位子，雙腳平踩於地面後，將左右腳輪流踮起，做拉筋的動作，可舒緩腿部肌肉運動後的緊繃。

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