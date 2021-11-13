「當媽媽後，妳還是妳自己」育兒時學著接受過渡期、跟孩子一起成長

▲大部分的人都是當了媽媽後，才開始學著如何做一位媽媽。（圖／《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》劇照）

文／女子學

「大部分的人，都是當了媽媽後，才開始學著如何做一位媽媽。」歷經懷孕 10 個月、生產，以及寶寶出生後的手忙腳亂，我們逐漸熟悉「母親」這個角色，習慣人生出現了另一個小生命，明白往後有很長的日子，需要為他撐起重擔。

馬不停蹄的生活中，有些媽媽可能全心全意地育兒，有些則可能回到職場當個「半職」媽媽，即便忙碌的比重不同，但對孩子的愛和重視，是每位母親與生俱來的天性。當時間被切得瑣碎，過去許多休閒、享樂成了奢侈，睡不飽、半夜被吵醒都是家常便飯，身心理承受巨大的轉變，甚至沒有機會好好關心自己內外在的需求，日復一日便很容易不快樂、鬱鬱寡歡。

正處於寶寶照顧的過渡期也好、育兒的成長期也罷，都需要強韌的精神，和足夠的耐性與勇氣，才能循序漸進地往前走。剛成為新手媽媽的編輯，希望能用文字的力量，帶給同在育兒路上的妳們短暫的充電和能量；別忘了，做一位媽媽的同時，我們依然是父母疼愛的女兒、先生寵愛的妻子，更是「妳自己」。

接受過渡期，習慣孩子分分秒秒都在改變

▲寶寶成長是一段段的過渡期。（圖／《孩子別哭》劇照）

剛出生的寶寶，幾乎每天都在變。雖然長輩或月子中心、醫院的護理師，都會教媽媽們一套基本上的照顧模式，但總有必須磨合、適應的時候，無論是作息大混亂，或者多出的各類瑣事都令人十分崩潰，許多無處宣洩的媽媽，則可能出現產後憂鬱症。

必須先理解的是，寶寶成長是一段段的過渡期，現階段的生活和日常不會是一輩子，每個時期會有不同的習慣需要調適。孩子每分每秒都在成長，接受往後好一段時間都得重新適應，是身為父母必修的永恆課題。

每個孩子都是不同個體，不給自己過分的壓力

▲每個孩子都是不同個體。（圖／《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》劇照）

在育兒路上，時常可以聽到許多來自四面八方的關心，哪個長輩阿姨說寶寶太瘦、媽媽群說六個月前一定要哺乳、網路上的各種宣傳，所有聲音皆聲稱是「為了孩子好」，造成媽媽無形的壓力。

事實上，小兒科醫師也說過，每個孩子是不一樣的個體，即使是小寶寶也有自己的個性和喜好，加上出生時的體質和生活環境，成長的速度和哺餵的方式理當就不同。因此，媽媽們只要抓到和孩子的默契，互相適應之後，漸漸就能達到平衡，我們便能抓出空檔做點自己的事情，即便只是看幾頁書、追幾分鐘的劇，都是暫時的舒壓。

任何階段都是學習，勇敢隨著孩子一起成長

▲學習面對不同時期的變化，陪著孩子一起成長。（圖／《孩子別哭》劇照）

「探索世界，站在孩子的視角，看到別於以往的事物或觀點。」

隨著孩子一天天長大，做父母的除了得時時關心他們的成長狀態外，自我心情的調適也很重要。面對不同時期的變化，都要抱著學習的心態應對，將現階段的經驗做轉換，久而久之，不僅能更加得心應手，也能使心情趨於平衡，建立並習慣時時在變換的生活與習慣。

即便自己的時間越來越少，過去自由自在的日子短時間內也回不去，但我們終究是我們，本質上累積的內涵和價值觀，不會因為人生多了「育兒」就失去。用正確的觀念，坦然接納任何時期的取捨，依然能成為最喜歡的那個自己！

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