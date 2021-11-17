日本女生秋冬最愛穿針織衫！4款輪流混搭　首選寬版超遮肉

▲針織衫單品是秋冬常見的穿搭元素。（圖／pinterest、IG@evelyn.official、IG@mercuryduo_com）

文／女子學

秋天早暖溫差逐漸變大，又到了要煩惱怎麼穿才能又兼顧時尚感又能保暖的季節了！在這個開始微涼的季節，自帶柔和氛圍感的針織衫當然是出門最百搭的穿搭首選！

日本不少的女生都很偏愛用針織衫單品來做為秋冬的主要穿搭元素，而且因為日本的緯度比較高的關係，許多人早在 10 月初就紛紛開始穿上了針織衫。今年各家日系女裝品牌的新款針織衫也跳脫暨有的穿搭規律像是針織外套或是一般的針織毛衣的觀念，除了有保暖的功用之外，更加入了修飾身材以及適合混搭營造層次感的設計。現在就一起來看看今年各大日系女裝品牌的針織衫新品示範來為自己增添穿搭靈感吧！

1.寬鬆針織毛衣

▲寬鬆針織毛衣。（圖／IG@snidel_official、USAGI ONLINE）

寬鬆款的針織毛衣這兩、三年在日本一直都在流行穿搭潮流中佔了一席之地。而且如果對自己的身材某些部位例如手臂、小腹的肥肉…等比較沒自信的女生，可以參考穿搭寬鬆款的針織毛衣來幫妳遮肉以及修飾身材。

像是具有垂墜感的寬鬆針織毛衣，恰到好處的小露迷人的後背曲線，或是能適當顯現性感鎖獲的一字肩的裁剪設計款式，都是能提升優雅氣質與時髦氣場的實穿單品；而下半身則建議搭配緊身款的褲裝或是裙裝來拉長身材比例。

2.針織馬甲背心

▲針織馬甲背心。（圖／IG@cocodeal_official、IG@gu_for_all_）

而這二年東京秋冬流行的另外一種針織穿搭，則是可以營造層次感的「針織馬甲背心」。有點微涼但是穿外套又還是嫌熱的時候可以從針織背心的穿搭開始下手，而且光是針織背心這個單品就可以搭配不同的服飾變化出許多不同的混搭造型。

例如最簡單卻又經典的就是白襯衫與針織背心的兩件式疊穿組合，各種年齡層都能駕馭，無論上課、上班的場合都很合適。而若是V領款的針織背心則可以搭配T-shirt和裙裝，能輕鬆穿出個性氣質，在日常休閒與約會聚會等場合都是非常實穿的造型。

3. 連身針織洋裝

▲連身針織洋裝。（圖／USAGI ONLINE、IG@mercuryduo_com）

對每日的穿搭感到苦惱或是不擅長打造整體造型的人，只要搭上一件連身針織洋裝的穿搭，就能讓妳輕輕鬆鬆又美美地出門去！對於怕出錯的人來說也是非常方便的實穿單品，也很適合身材高挑的女生們穿著。而且如果對老是穿著一成不變的連身針織洋裝造型感到單調厭煩了，可以試著用皮帶繫出腰身，風格就能立刻改變！

另外，不想要有連身針織洋裝萬年不變的單調感的話，可以選擇在剪裁上有所變化的設計款，例如在胸前的層次設計展露出華麗又有個性的質感 ; 而小露香肩的剪裁將讓妳成為吸睛焦點 ; 想要修飾身型的人可以選擇縮腰、綁帶款式的版型，更能凸顯出洗練時尚的女性韻味。

4.短版針織罩衫

▲短版針織罩衫。（圖／IG@deisylotte_official、zozotown）

覺得一貫的針織衫版型效果太單調的話，不妨大膽挑戰用今年時下流行的短版針織罩衫款式來提升時尚度吧！短版針織罩衫絕對是這個季節的完美單品，不但能讓整體造型呈現輕盈感而且也能達到保暖的效果，還能突顯出纖細的腰身。可以使高個子的女生展現更修長的身型，而身型較為嬌小的女生們在疊穿之後可以在視覺上拉高身材比例，不用擔心若穿上太寬鬆、不合身材的針織毛衣版型會將身材吞沒，反而讓自己看起來更嬌小。

在歐美與日本都能發現很多時尚雜誌與街拍中短版針織罩衫的疊穿風潮，只要掌握好各種服飾材質的疊穿技巧，就能比一般的針織衫更穿出精緻感與展現華麗無比的時尚氣場。

針織衫是每個女生的衣櫥裡都會有的秋冬服飾，但是如何將大家都會穿的針織衫穿出質感、又或是該如何避免陷入穿出臃腫感的困境，不妨可以追蹤時下的人氣日系女裝品牌的 Instagram 官方帳號，上面都有許多模特兒或是路人穿搭街拍的照片範例可以作為今年秋冬的衣著造型參考唷！

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