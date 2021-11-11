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申敏兒「全身透視」險曝光太惹火！李政宰變「長腿歐爸」洩超狂身份

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記者王則絲／台北報導

韓女星申敏兒於IG上釋出一組時尚造型大片，她身穿一套馬甲蕾絲裙裝，讓整雙美腿全看光！「全身透視」的服裝下，也透出裡頭用作安全措施的膚色內襯，看起來幾乎要曝光，造型惹火撩人；而因主演《魷魚遊戲》在全球爆紅的李政宰，今也Po出了在同個場景拍攝的時尚畫報，化身帥氣「長腿歐爸」，原來這不是巧合，申敏兒與李政宰一同宣布成為了GUCCI的全球品牌大使！

▲申敏兒、李政宰Gucci全球品牌大使 。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒成為GUCCI全球品牌大使。（圖／翻攝自IG）

申敏兒近期以《海岸村恰恰恰》一劇獲得極高人氣，馬上又將與正牌男友金宇彬合作演出新劇《我們的藍調》，聲勢看漲，且在戲劇中，申敏兒展現了極高的時尚駕馭力，帶火了不少單品，而成為品牌們的寵兒。

▲申敏兒、李政宰Gucci全球品牌大使 。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒、李政宰宣布成為Gucci全球品牌大使。（圖／品牌提供）

▲申敏兒演繹GUCCI ARIA服裝造型。（圖／品牌提供）

這回宣布擒下GUCCI全球品牌大使身份，申敏兒頂著新的瀏海髮型拍攝一組時尚畫報，演繹GUCCI《ARIA》系列中的經典造型，其中她穿著一套透視蕾絲裝最引人遐想，上身粉紫色襯托她的婉約氣質，下身的黑蕾絲卻是顯得狂野性感；另外，申敏兒也穿上了馬術裝扮，將難以駕馭的闊肩外套、馬術褲穿得幹練有神。

▲申敏兒、李政宰Gucci全球品牌大使 。（圖／翻攝自IG）

▲李政宰化身「長腿歐爸」，宣布成為GUCCI全球品牌大使。（圖／品牌提供）

同時，另一位近期的大勢男星李政宰也宣布成為GUCCI全球品牌大使，雖他已是48歲的大叔依然不減魅力，別看劇中邋遢的流浪漢模樣，他憑藉著180公分的高挑身形，穿起各式服裝來可是不折不扣的衣架子，今釋出的形象照中，李政宰穿起一套浮誇羽毛手袖的西裝，些微喇叭版型的褲管帶出復古感，也讓他的一雙大長腿現形，另一套綠色絲絨西裝更是華麗，讓他甩脫了大叔感，瞬間化身「長腿歐爸」。

▲申敏兒、李政宰Gucci全球品牌大使 。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒、李政宰宣布成為Gucci全球品牌大使。（圖／品牌提供）

▲身高180公分的李政宰是個不折不扣的衣架子。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

申敏兒, 李政宰, 代言, 品牌大使, GUCCI

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