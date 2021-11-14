跟韓國饒舌歌手學「陷阱弟」穿搭！多層次、各種配飾打造帥氣風格

文／Dappei

早在 2018 年時，丁德米粒風格早已因為韓國饒舌歌手 Kid Milli 和 Dean 而引起了一陣熱潮，這種被戲稱為「陷阱弟」的穿搭風格被廣泛地認知以多層次穿搭、多樣的配飾以及「遮半臉」的拍照姿勢著稱。

而今回要介紹的品牌 Xlim 則是由 Kid Milli 和 Dean 的造型師所創立，可以說是「丁德米粒」風格真正的幕後推手也不為過。而在早先的節目中，Kid Milli 也展示了他的衣櫃，其中大量露出的 Xlim 單品更顯示出了「丁德米粒」的風格已然發生變化 —— 以單品本身的剪裁與多變的質料拼接代替多層次的穿搭，成為了新的「丁德米粒 2.0」風格的指標品牌。

而在 Xlim 本身的單品風格部分，可以用「質感簡約的機能風格」來概括。品牌主理人的風格可以視作「丁德米粒」風格的延伸，Oversize 的版型、層次疊穿的搭配、略帶復古感的單品，但在 Xlim 中卻被大量地精簡化，以單品中的多材質拼接代替，成為了簡約又不失設計的風格。在色調方面，則是大量地以冷染的工藝呈現素色打造的冰冷色調，除了讓顏色的深淺更加多樣以外，更能自然而然地呈現出復古的效果。

其實，「丁德米粒 2.0」就是更接近現今審美的「丁德米粒」風格。而作為其代表性（甚至可以說是推手）的 Xlim，也正在以精簡卻蘊含細節的風格默默地嶄露頭角。

Dappei 結語：

丁德米粒風格一直受到韓國型人們的喜愛，而在改變過後的「丁德米粒 2.0」與小眾品牌 Xlim，真的值得大家去了解一下！

文字編輯：Lien / 圖片來源：IG @kidcozyboy、@xlimlink

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