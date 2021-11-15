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GU模特兒「中條彩未」私服單品都讓人生火　小細節穿出清新透明感

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▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

如果經常關注日本化妝品品牌 KATE 的搭黨們一定對這位模特兒十分熟悉，她就是英日混血模特兒「中條彩未」，在日本的各大少女雜誌《Seventeen》、《CanCam》、《Popeye》和《NYLON》都能看到她身影，而她也是日本服飾品牌 GU LookBook 的模特兒之一，每一件她穿過的單品都讓人生火，且總有種越看越好看的魔力。

▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

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英日混血的日本模特兒中條彩未在 14 歲時被星探挖掘，並在《Seventeen》的模特大賽中獲獎，因此做為專屬模特兒出道，走上演藝之路。什麼風格都能駕馭的她也曾出演過不少廣告，像是寶礦力以及日本電信公司 DOCOMO 的廣告之中，而中條彩未在影劇圈也有不錯的發展，曾經出演過《零～zero～》、《雪花》、《 白衣戰士》、《 偽戀》等日劇，皆收獲不少好評，甚至有日本網友稱她為「宇宙第一可愛少女」，受歡迎的程度可見一班。

▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

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身高 169 公分的她雖然以國際模特的身高來說稍顯不足，但標準九頭身的出眾比例以及透明系的氣質讓她贏得了許多人氣，高瘦的身材加上混血兒的深邃五官也相當上鏡，完全零死角。翻看她拍攝的照片多以日常街拍和風格清新的旅行寫真居多，當然除了可愛的少女風之外，她標誌性的一頭黑長髮，以及信手捻來的各種拍照 pose ，能自由的在酷帥和清純甜美的風格之間轉換。以下就帶大家來看看中條彩未的幾個 look 穿搭，做為穿搭的參考靈感。

▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

LOOK 1 休閒氣質出遊風

簡約的素色短袖上衣配上連身長褲，腳上穿上一雙好走舒適的平底鞋，手上再拎一個水桶包，將身材比例拉的更高，營造胸部以下都是腿的錯覺，圓點、條紋、格子都是永遠不過時的元素，想要更少女感一點可以選擇小圓點加上吊帶款式以及垂墜的質感，這幾點結合起來非常俏皮可愛，全身黑白圓點也十分清新。

▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

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LOOK 2 美式街頭風

左圖穿搭以帥氣的印花 T 配上街頭十足的牛仔單品，就能呈現出經典美式休閒風格，直筒長褲不挑腿型也更顯腿長；右圖穿搭以紅色和黑色的色彩碰撞，帶出濃濃的美式休閒感。而左圖全身牛仔穿搭如果擔心大面積的牛仔藍會顯得太硬朗的話，可以加入些粉色或是米色的點綴，就會變的柔軟可愛一些。

▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

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LOOK 3 鄰家姐姐風

淺色系上衣、高腰寬褲以及百搭長版針織外套組合，讓你變身溫柔小姐姐，再搭配一雙好走的平底鞋或是運動鞋，不管在家裡或出出門，都可以如此舒適。擔心穿搭太單調，可以在搭上一些金屬配飾，帽子或是包包這些精心設計的小細節，讓簡單的穿搭便的與眾不同，像是圖中中條彩未就背上一個復古水桶包以及馬鞍包，為穿搭製造亮點。

▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

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LOOK 4 甜美可愛風

輕熟的開領羊腿袖上衣加窄版長裙或是輕便的牛仔褲，再配上配色呼應的鞋子或包款，不管是約會或通勤上班都適合，整體來說就是將各種柔美的單品，例如裙子、雪紡 ⋯⋯ 等等，和中性單品，例如牛仔褲、運動鞋組合在一起，以及配色不超過三種這個穿搭法則，尤其是選擇低飽和度的顏色例如淺藍色、淡粉色等，就能把日系清穿搭的輕盈感拿捏得恰到好處。

▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

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LOOK 5 森林系小清新

說到清新系的穿搭，最多人選就是淺綠色系，像是森林一樣的顏色就自帶一股濾鏡，像是抹茶或薄荷綠都很推薦，就像圖中中條彩未將溫柔的薄荷綠針織外套隨性的披綁在上身，再搭配一件舒適簡約的直筒淺色長褲，自然又減齡，而平易近人的白色系也能將清純感展露無疑，款式可以選擇像是泡泡秀或是多褶皺的蕾絲袖，並搭配杏色及棕色作點綴，就能輕鬆穿出清新風格。

▲中條彩未穿搭。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

看完中條彩未百變的穿搭風格，搭黨們最喜歡哪個 LOOK 呢？趕快筆記下來，作為明天穿搭的參考吧。

文字編輯：Estella

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https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 中條彩未

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