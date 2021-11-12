牛津鞋不是雕花鞋！快速了解4大「皮鞋種類」　穿出成熟大人感

文／Dappei

想要擁有微熟大人感的穿搭，皮鞋絕對是不可或缺的單品之一。在電影《金牌特務》中有一句台詞「牛津鞋，不是雕花鞋。（Oxford, not brogues.）」，這句話便充分地顯現出了皮鞋種類的多樣以及皮鞋專有名詞的繁雜。其實，皮鞋並非像是刻板印象中的只能搭配西裝抑或是只有尖型的鞋頭。今回，就讓 Dappei 帶著大家速讀皮鞋的相關知識，讓你可以不用在帶著迷惘挑選皮鞋！

名詞解釋：

在皮鞋中，我們首先要了解的是鞋面雕花的不同就會有著不同的名稱，以鞋面雕花的簡易到繁瑣有著 Plain-toe 素面、Cap-Toe 橫飾、Brougues 雕花、Wing-tips 翼紋四種，並依照設計的方式又分為 Saddle 鞍部、Whole-cut 全裁片、Gimping 鋸齒、Tassel 流蘇，以上八種就是構成皮鞋「稱謂」的主要元素，就像是我們常見的「雕花鋸齒翼紋牛津鞋」，即是以牛津鞋為基礎加上了「Brougues 雕花」以及「Wing-tips 翼紋」元素。

▲ 由左至右、由上至下分別為：Plain-toe 素面、Cap-Toe 橫飾、Brougues 雕花、Wing-tips 翼紋。

▲ 由左至右、由上至下分別為：Saddle 鞍部、Whole-cut 全裁片、Gimping 鋸齒、Tassel 流蘇。

皮鞋種類：

以下就替大家來介紹常見的皮鞋種類，會從休閒到正式的程度一一替大家介紹皮鞋的種類！

1. 樂福鞋（Loafers）

關於樂福鞋的由來其實眾說紛紜，有此一說是由「莫卡辛鞋 Moccasin」演變而來。但其實普遍被接受的說法是由歐洲皇室欽定的「室內鞋」，此種說法也是與樂福鞋的休閒風格不謀而合。而樂福鞋又大致可以區分為便士樂福鞋（Penny Loafter）、流蘇樂福鞋（Tassel Loafers）、馬銜扣樂福鞋（Horsebit Loafter）四種，以其鞋面上的裝飾區分，唯一有所不同的是便士樂福鞋（Penny Loafter）是因為盛行於 1930 年代的樂福鞋也相當受到當時大學生們的青睞，他們習慣將一分錢硬幣塞入樂福鞋鞍片的裁孔中，所以得到這樣的稱呼。

（圖片來源：左｜右）

2. 孟克鞋 （Monk Shoes）

孟克鞋的由來是因為 15 世紀時，義大利的修道士 Monks 設計出了一款於皮鞋鞋面加上帶子及金屬扣環的便鞋，而鞋面上的裝飾也因此被稱為「monk-strap」，這便是孟克鞋的由來。而後，因為其方便性也流傳到了各地的修道院，故又被稱為「僧侶鞋」。

（圖片來源：左｜右）

3. 德比鞋（Derbys）

時常被錯認成牛津鞋的德比鞋，與牛津鞋最大的不同即是德比鞋是以開放式鞋襟構成，相傳是在滑鐵盧之役的期間，普魯士軍官為了讓軍隊的弟兄們可以加快上戰場的速度而發明的；也有人認為是來自於英國城市「德比」當地有名的賽馬比賽，又或是歐洲的鞋匠為了解決當地伯爵腳太大無法穿靴子的問題而發明的。而開放式鞋襟也的確是相較一體成型的鞋襟較易穿著，也在後來被認為是相較牛津鞋更為休閒一點的鞋款。

（圖片來源：左｜右）

4. 牛津鞋（Oxfords）

牛津鞋最廣為人知的便是其封閉式襟片（Enclosed Lacing）的設計，要知道封閉式襟片其實與一體成型的鞋型並無關係，而是在設計上，讓側邊鞋翼向前延伸成為鞋面上的一部分，用鞋帶綁緊時鞋翼會密合成為一整塊鞋面，才被稱為「封閉式襟片」。作為最早被發明出來的皮鞋，牛津鞋最早是英國牛津大學的學生制服鞋，而牛津鞋在鞋面兩側往往會做出雕花等設計，更常常被誤認為「雕花鞋」，也是《金牌特務》中會有「牛津鞋，不是雕花鞋。」台詞的主因。

（圖片來源：左｜右）

Dappei 結語：

現在的皮鞋已經不是只能搭配正裝了！因為混搭風的盛行，各式皮鞋的搭配也越來越多元，喜歡皮革單品的搭黨們真的可以嘗試了解一下皮鞋的搭配以及知識！

文字編輯：Lien

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