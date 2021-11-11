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20萬的CITIZEN面盤是和紙！　年誤差僅1秒、搶攻高價市場

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記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN於1995年推出高級錶The CITIZEN系列，但一直以來僅限日本市場販售，隨著品牌版圖擴展、收購瑞士錶廠，CITIZEN展現經營高級製錶的企圖心，今年起此系列正式進軍全球，台灣首發款不僅有裝配全新研發Cal.0200機械機芯的NC0200-90E腕錶，還引進面盤裝飾土佐和紙的AQ6101-02A高精準光動能限量錶、A060土佐和紙腕錶，完美結合日本傳統工藝與頂級製錶技術，點綴代表此系列的金鷹Logo，上攻20萬元市場。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲全球限量90只的The CITIZEN土佐和紙金鷹限量錶AQ6101-02A，208,000元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲The CITIZEN光動能萬年曆A060土佐和紙腕錶，單只98,000元。

日本高知縣所產的土佐和紙已有千年發展歷史，具輕薄且堅韌厚度僅0.02毫米特色，具絕佳透光性而被稱為「蜉蝣的羽毛」，常用以修復古文物。CITIZEN選用此材質並結合影蒔繪技藝，於全球限量90只的腕錶AQ6101-02A覆上箔粉勾勒出鷹羽凌空姿態，襯著薄能透光的和紙，讓光線能完美穿透達到光動能充電效果，內載的Caliber 0100更是光動能機芯的旗艦款，年誤差僅正負一秒；此外，同時推出搭載年誤差正負5秒光動能機芯的A060萬年曆錶，分別為雪白、墨黑與琉璃藍色面盤，均以土佐和紙裝飾。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲The CITIZEN裝配全新研發Cal.0200機械機芯的NC0200-90E腕錶，170,000元。

在高階機械錶機芯研發，CITIZEN也大有突破，與同集團的瑞士錶廠La Joux-Perret聯手打造全新無卡度游絲擺輪結構機械機芯Cal.0200，平均日差-3至+5秒，首發裝載於NC0200-90E腕錶，具工業風格的簡潔外型，搭配採電鑄工藝呈現沙地圖紋的面盤。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Grand Seiko展現二十四節氣中「大雪」的SBGA415腕錶，190,000元。（圖／Grand Seiko提供）

同為日系設計的Seiko高級錶品牌Grand Seiko，融入日本文化精髓與工藝深受收藏家喜愛，近日新款為搭載Spring Drive 9R65機芯、由「信州時之匠工房」工藝精湛的職人組裝的SBGA415腕錶，淺灰色面盤演繹大雪覆蓋模樣，因為靈感源自二十四節氣中的「大雪」。

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關鍵字：

CITIZEN, Grand Seiko

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