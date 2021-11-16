專業時尚買手教你「精緻優雅」的黑白穿搭　配上針織衫簡直仙氣爆表

文／Dappei

現在性冷淡風堪稱是大勢風格，許多人都紛紛愛上這種淡彩、輕飄感，不用過於絢麗的色彩創造搶眼視覺，而今回 Dappei 就來介紹一位 Instagramer —— 華 hua ，在時尚產業擔任買手，她獨具慧眼的挑貨能力，每次只要她一發穿搭文，許多人就直接被燒得體無完膚，而與眾多 KOL 不同的是她的穿搭僅圍繞著黑白這兩個主要色調，舉手投足散發著優雅的她，絕對可以堪稱是黑白穿搭界「精緻優雅」の 教科書，快來一起瞧瞧吧！

從 hua 的穿搭中可以看出來其實顏色非常的簡單，但卻不會因此而變得乏味無趣，而對 vintage 情有獨鍾的她，常常會購入許多復古飾品，金色即是她常常使用的顏色，珍珠類元素也是，讓整體增添些許 vintage elegant ！

除了利用飾品、項鍊外，帽子以及髮飾也都不能放過，穿著西裝的時候，配上休閒感十足的素面棒球帽不僅不違和，或是搭配蝴蝶結的髮飾增添法式風情，還能把過於嚴肅、銳利的西裝氣場削弱一些，內裡配上針織衫簡直仙氣爆表，輕鬆帶出強大、堅韌中柔軟的一面。

而利用西裝外套材質去玩穿搭也是很推薦的方法，針織毛呢材質的西外，讓寒冷的風中能多溫暖柔情，配上飄逸感十足的西裝褲，整個人展現簡約休閒。

西裝外套最常見的即是套裝式的穿搭，或是下身搭配西裝褲，近年除了寬褲當道，出了很多寬版西裝褲，讓人在穿著正式服裝時有更多選擇外，還掀起搭配長裙的風潮，Hua 就很常以長裙＋西外現身，無論是米色還是基本黑，下身配上及踝的百褶裙或寬褶面傘裙，破壞傳統好比例的穿搭框架也意外時髦優雅，無論是何種身型的女孩都可以駕馭！

最近天也比較冷，有進入秋冬的趨勢，搭黨們可以慢慢物色一些風衣、大衣了，而在選擇西裝大衣的時候，可以儘量選擇長度落在小腿肚上下的會是最剛好，而裡面也都可以運用上述的裙裝去做搭配，會有更延伸的感覺，小隻女也不妨試試！

背心也是今年秋冬必入手的單品之一啊，無論長短，如果想擁有名模長腿的搭黨們，可以選擇下身用短裙或長版襯衫配上短褲，都會是不錯的選擇！

特色的襯衫版型也能為造型增加視覺注目度，Hua 選著大領子的白襯衫與貝雷帽展現小俏皮，讓優雅中不失活潑、趣味感。

用經典的全黑穿搭作為結尾，Hua 也透露當穿著 all black 的時候，小秘訣就是可以靠一些小透膚還有一些有存在感的飾品去做點綴、提亮，厚底的鞋子除了增高也能更顯腳長，讓全身的比例更加完美！

Dappei 結語：

搭黨們一定要去滑一下她的 IG，真的有種一秒到法國的法式情懷排版，而且你也會不自覺的被從版面透出的優雅嚇到！而且搭編也意外得巧遇過本人，本人真的是自帶溫柔優雅的強大氣場（好美啊～～

文字編輯：Joe / 圖片來源：IG＠imhuaj

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