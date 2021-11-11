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大江耶誕市集秒飛倫敦街道　巨型皮卡丘現身三井Outlet

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▲百貨賣場耶誕主題裝飾。（圖／各業者提供）

▲大江推出聖誕市集，賣場內出現英倫風街道，馬上秒飛倫敦。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情趨緩，民眾開始準備迎來年末的連串節慶，三井Outlet出現大型皮卡丘，要民眾放電兼療癒；大江購物中心則出現歐風街道、英倫風巴士的耶誕市集，集結多間特色商家，打造出能嚐美食與打卡的夢幻場域，就算不能出國也能到歐洲。

時序進入11月份，加上天氣轉涼，節慶的氛圍也就越來越濃，台灣走過疫情陰霾，在疫苗持續施打與民眾防疫措施落實的情況下，也逐漸開始解封，百貨商場釋出第一波耶誕裝飾撫慰民眾，也讓消費者能美美打卡留回憶。

大江購物中心打造的英式主題聖誕市集，倫敦經典紅色的造型巴士，四週佇立多座高度約4.6公尺、超過一層樓高且氣勢宏偉的莊園古典拱門，加上由萊美石材質排列而成、仿紅磚牆面搭配多款藝術造型燈飾，英國皇家衛兵、紅色電話亭等裝飾穿插其中，就像穿梭在英國街道。

▲百貨賣場耶誕主題裝飾。（圖／各業者提供）

此外一座高約7公尺的耶誕樹佇立在三樓，像是漂浮起來一樣，水滴狀造型的藝術吊燈點綴挑空處，充滿佳節的溫馨氣氛，其他各樓層還有多面仿真歐洲街道彩繪造型牆。業者表示，幾可亂真的店舖設計讓許多顧客伸手推門想走進去。

▲百貨賣場耶誕主題裝飾。（圖／各業者提供）

另主題「501號聖誕市集」也有網購熱銷名店、知名甜點及伴手禮等品牌進駐，包括「老彭友秘制辣掌」、連續4年金馬獎指定品牌起司蛋糕「起士公爵」、世界金牌「Cona‘s 妮娜巧克力」、手工蛋捲「海邊走走」、桃園在地創意店家「好咖咖啡」、「香草蛋糕舖」等。

三井MITSUI OULET PARK今年的耶誕燈飾，以寶可夢為主題，從11／12起至明年2／28期間，在林口店打造「禮物派對嘉年華」；台中港店推出「閃耀冰幻遊樂園」裝置，林口噴水池轉變成「星願之池」，上方有三隻皮卡丘揮著可愛手臂，還有3公尺高的卡比獸！商場走廊加碼視覺特效，不但地面還會有寶可夢角色投影，同時周圍花圃燈飾配合火、水、草、電屬性，投射出寶可夢專屬的色彩光影。中央「寶可夢廣場」有高達８米的「皮卡丘聖誕樹」，以金色光芒呼應皮卡丘。

▲百貨賣場耶誕主題裝飾。（圖／各業者提供）

台中港店則善用自家地標「台中之星摩天輪」，特別推出12個寶可夢主題車廂，包括粉絲們最熟悉的小火龍、傑尼龜、妙蛙種子等初期三隻，以及多種知名寶可夢，陪伴大小朋友一起飽覽港灣海景。另有模擬極地冰洋的「寶可夢舞台」，上方的卡比獸躺得舒舒服服，一旁的皮卡丘則綻放招牌笑容，呈現美好冬季的氣氛。

▲百貨賣場耶誕主題裝飾。（圖／各業者提供）

▲三井outlet則用皮卡丘當主題，大人小孩都療癒。（圖／各業者提供）

關鍵字：

耶誕, 聖誕, 打卡, 景點, 佈置, 大江購物中心, 大江, 三井

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