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4種情況代表生活「需要喘口氣」　20分鐘就看一次IG要注意

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▲▼放鬆 。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

▲人生充滿變數，有時要懂得按下暫停。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

很多人沒意識到，其實生活是充滿變動的，一個人無法常久存在同一個狀態，這意即即使你很滿意現在的生活、工作狀況，但你必須知道「改變是常態」，有時可能因為外在狀況，公司組織調整或掉部門，或自己的心理狀況，覺得無趣、得不到成就感等。

充滿壓力的現代生活，最近是否有出現一種感覺，對每日的一般行程（像上班）覺得無趣、疲累不堪，開始從其他管道發洩，每天盯著社群網站中的按讚數或回覆，或不停質疑自己，如此這般，代表你的人生需要先按下暫停鍵。

▲思考,職場,想太多。（圖／pixabay）

▲工作遇到瓶頸，不要一直逼自己。

對工作感到厭煩
你會覺得這是一種普遍的現象，但此處指的厭煩是一種長期性的積累，一般能抱怨幾天就能舒緩的情形不在此限，每天起床想到要去工作就覺得心情差，像行屍走肉般過每一天，疲累到家中物品都不想整理，一種巨大的哀傷在心裡縈繞不去。

工作表現一直失常
這或許與倦怠有關，但有時只是這關就是跳不過去，一直無法解決這個案子，越心急就越做不好，這時最好選擇給自己「空白格」，才能停止這種失敗的輪迴，就像有時遊戲卡關一直嘗試都沒有用，暫停幾天讓大腦休息一下，才真正能領悟到別的作法。

relax,休閒,放鬆 。（圖／pixabay）

▲有時關卡打不過，休息一下會更好。

動不動就看社群網站
一直翻新社群網站的人，代表在別處找不到任何事可做，只好尋求手機一開啟就能馬上進入狀況的短暫互動，或是其他人帶來的訊息刺激，你需要試著擺脫這種習慣，好好思考未來的方向，此外，暫停人生進入「休息」狀態，絕不是閒閒無事刷手機，當你在社群網站上互動的時候，其實沒有真正休息。

▲▼看手機,手機,LINE,鄙視,抓姦,嫌惡,討厭,女。（圖／免費圖庫「pakutaso」）

▲雖然這樣說很抱歉，但在非工作情況下，一直看手機滑社群網站，多半代表人生沒其他事做。

出現讓你思考人生的重大事件
所謂的重大事件不是讓你印象深刻的事，而是能改變你的行為模式的領悟，可能是好事或壞事，像是一段感情的開始、或是你的健康報告。若在感受複雜情緒的同時，你的思考夾雜著你想改變的念頭，或許你要更重視它，給自己一個冷靜的機會去思考它的可能性。

▲單身,兩性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲出現重大事件可以讓你重新思考，要過怎樣的人生。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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