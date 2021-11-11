女生必看！網搜6個「養生小秘訣」，治手腳冰冷超管用

▲早上一杯溫鹽水，幫助腸胃運作，身體暖起來。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

近來氣溫驟降，不少女生都有手腳冰涼的問題，除了穿著保暖以外，以下幾個養生小建議，跟著做對女生超有幫助。

#多喝湯滋補潤肺

秋冬季節氣候乾燥，人體水分蒸發更快，使人覺得乾燥缺水，建議秋冬可以多喝一些湯水，幫助滋陰潤肺，幫助補充水分，像是將蓮藕、山藥熬湯都是好選擇。

#早上多喝粥

依中醫理論來看，早上空腹容易胃虛，早起一碗熱粥可以滋養腸胃，同時減少消化系統負擔，還能幫助補充營養。

#不要露出腳踝

秋冬注意保暖很重要，必須從腳部開始做起，防止寒從足生，有研究指出腳與上呼吸道黏膜之間有著密切神經聯繫，也就是說腳如果受涼，抵抗力也會跟著下降。

#洗澡時間不宜過長、水溫不要太高

很多人為了保暖，喜歡洗熱水澡，但若是洗澡時間過長，會使肌膚容易乾燥，水溫過高也會破壞肌膚表面油脂，當毛細血管擴張，肌膚更容易乾燥。

#最好的藥物是睡眠

再好的藥物都比不上睡眠，當睡眠不足、休息不夠，身體就沒有活力，冬季也容易感冒，久而久之容易引起新陳代謝紊亂，生病機率也會大增。

#早上一杯溫鹽水、晚上一杯蜂蜜水

起床空腹喝一杯溫鹽水，能幫助降火益腎，能幫助改善腸胃吸收，晚上一杯蜂蜜水則能夠健脾胃，有安神補氣的功用。

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