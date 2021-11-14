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「櫻花粉」大同電鍋下殺2990元　煮飯也有少女心、一鍵完成無油料理

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文／C編

櫻花粉紅色的家電不但少見，價格通常都很高，但「Her森森」推出「大同 10人份全不鏽鋼電鍋」，就是超級可愛的櫻花粉紅色，大容量可以搞定全家大小的飲食，重點是價格還超殺，原價3890元、特價2990元，不到3000元就可以入手，相當划算。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼

▲大同,電鍋,健康,飲食,烹調,Her森森,。（圖／HER森森）

▲大同 10人份全不鏽鋼電鍋，原價3890元、特價2990元。點我搶購

大同10人份全不鏽鋼電鍋採用粉珠光噴塗外殼，在光線的折射下，可以散發出粉紅色的細緻亮粉光澤，看起來真的超級少女，放在家裡廚房立刻就是最亮眼的焦點，讓平時例行的煮飯也變得時髦又繽紛，做飯也能擁有好心情。

電鍋為台灣製造，內外鍋均為304不鏽鋼，360度環繞式水蒸氣，利用不間斷的熱循環均勻加熱食物，無油煙真健康，一鍋就可以蒸、煮、滷、燉，營養美味不流失，保持食材原汁原味，打造健康的居家廚房。

不只是健康而已，更是懶人或是煮菜新手的福音，只要在外鍋加水，並且放入食材，一鍵按下就可以輕鬆煮起來，完全不需要顧火爐或是調大小火，就可以烹調出美味的佳餚，搭配大同電鍋不鏽鋼蒸籠更可以輕鬆一次完成多樣料理，非常方便又實用。

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▲大同,電鍋,健康,飲食,烹調,Her森森,。（圖／HER森森）

▲大同 10人份全不鏽鋼電鍋，原價3890元、特價2990元。點我搶購

「Her森森」推出「大同 10人份全不鏽鋼電鍋」，超美麗的櫻花粉紅色，不只是看了都會讓人陶醉，更是居家最美的一道風景，原價3890元、特價2990元，而且不需要去外面人擠人搶購，直接在家下單就可以直送到府。

關鍵字：

大同, 電鍋, 健康, 飲食, 烹調, Her森森

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