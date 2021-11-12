fb ig video ETtoday search mobile

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

>

▲▼ 皮膚科醫師曝4大常見「敷面膜誤區」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲亞洲女生超愛敷面膜，是許多人手邊必備的保養品項。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　

懶得擦瓶瓶罐罐時來片面膜，肌膚狀態不好時靠面膜急救，想特別保養時也要敷面膜，台灣女生超愛敷面膜，視面膜為保養神隊友，但你知道你可能都敷錯了嗎？小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享常見的面膜使用4大誤區，像是清潔面膜用完接著敷補水面膜竟然也中，頻繁踩雷可能反而越敷皮膚越爛！快來看看你犯了幾個？

NG 1：清潔面膜後再加保濕面膜

很多人覺得敷完清潔面膜後，毛孔是「打開」的、皮膚也會變乾，所以就趕快再敷一個補水面膜，以期幫助縮毛孔、補水。但醫師表示，其實清潔面膜除了本身添加了一些有吸附、去角質作用的成分外，清潔面膜還是具有封閉性的，會增加皮膚角質層的含水量。

如果敷完清潔面膜還要再敷保濕面膜，加起來就超過半小時了，這樣敷的時間一久、次數一多，肌膚角質層就容易過度水合，很容易就會有敏感狀況。

▲▼ 皮膚科醫師曝4大常見「敷面膜誤區」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲醫師建議拿下面膜後可以用清水沖洗並儘快擦上保濕面霜。（圖／翻攝IG@ahc.official）

NG 2：敷完面膜捨不得洗

敷完面膜後，不少人都覺得臉上殘餘一層的是精華，洗掉浪費，但其實在敷面膜的15～20分鐘裡，面膜的封包作用已經能促進有效成分強行吸收了，能吸收的都已經被吸收了，留在臉上的更多的是如增稠劑這類膠質的成分。所以在敷完面膜以後，建議盡量用清水洗掉，並儘快擦上保濕面霜，這個是很重要的。

NG 3：敷面膜時不能笑？

應該不少人都有聽過「敷面膜時不能笑」或做大動作的說法，但醫師表示，長皺紋是一個日積月累的過程，與皮膚的光老化、自然老化和臉部表情這些因素最有關連。

而敷面膜能夠緩解乾紋，也是由於水分讓細胞更加飽滿了，但並不能影響到皮膚的深層結構，所以敷面膜時不能做表情純粹是迷思，敷著面膜的時候，不管是想笑、想跳想動都可以隨意做。

NG 4：敷完後續不再保養

有很多人會忽略，敷完面膜後要擦保濕霜的這個步驟，可能是覺得皮膚已經夠水潤了。但其實，面膜最主要的作用是促進角質層水合，也就是大家常說的「補水」，所以在敷完面膜後，一定要及時地塗上保濕霜或乳液，才能幫助長時間保持皮膚水潤。

►下巴痘長不停？「反覆冒痘4原因」容易被忽略　1種牙膏要小心

►美妝雙11優惠懶人包！嬌蘭24K粉底、平衡油55折起　蘿拉蜜思氣墊買1送1

►皮膚科醫師教「高效敷面膜」秘訣！敷前加1步，效果大提升

關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷面膜, 使用法, 錯誤, 誤區, NG, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人

最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人

上班穿5種NG單品　很能幹也會被說很懶散

上班穿5種NG單品　很能幹也會被說很懶散

長的再正都沒用！「5種女生」讓男生想逃遠遠，你也在裡面？

長的再正都沒用！「5種女生」讓男生想逃遠遠，你也在裡面？

一抹天生紅潤感！「潤唇系唇膏」正夯，摘下口罩也有好氣色 「800坪人氣吃到飽」進駐遠百竹北　旭集和食、小福利火鍋全部吃通海！ 營養師解答超多人有的「蔬果579」迷思！　加碼蔬果份量簡易算法 G-SHOCK酷黑錶加入碳纖維　多層次更出色 UNIQLO「+J之亂」不再？僅剩真鐵粉還在排　「不看價錢」喜歡就買 「異性絕緣體」星座Top 3！第一名佛系交友，嚇跑追求者還不知道 邦瀚斯信義區豪宅辦拍賣預覽　名人美鑽、皇室鑽錶領銜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面