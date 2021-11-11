邦瀚斯信義區豪宅辦拍賣預覽　名人美鑽、皇室鑽錶領銜

▲邦瀚斯拍賣行呈獻6.03克拉海瑞溫斯頓鑽石戒指，估價約5,020,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1793年的邦瀚斯拍賣行（Bonhams），明起至14日於台北信義區豪宅「冠德信義」舉辦秋季拍賣預展，讓對腕錶與珠寶有興趣的收藏家，能在舒適氣派的家居空間，鑑賞包括登上秋拍目錄封面的卡地亞（Cartier）152.79克拉海藍寶項鍊、來自皇室的收藏的HUBLOT方鑽白金鏤空陀飛輪錶等精品。

▲卡地亞152.79克拉海藍寶配黑蛋白石、藍碧璽、水晶及鑽石吊墜項鍊，估價約5,710,000元起。





▲邦瀚斯於台北信義區豪宅「冠德信義」舉辦秋季拍賣預展。

邦瀚斯秋拍中不少珠寶來自國際大品牌，最受矚目是世界三大男高音巡迴演唱會幕後推手、金牌製作人Tibor Rudas與妻子的愛情信物海瑞溫斯頓（Harry Winston）6.03克拉鑽戒，由於是等級上乘，約500萬起的估價極具競爭力；華麗鑽錶則由全球限量8只的HUBLOT Classic Fusion全方鑽白金鏤空陀飛輪錶領銜，鑽石共重逾21克拉，估價約400萬元起。

▲邦瀚斯端出來自皇室收藏的HUBLOT Classic Fusion全方鑽白金鏤空陀飛輪鑽錶，估價約4,000,000元起。

國際拍賣會交易熱絡，頻頻有拍品打破世界紀錄，近期富藝斯（Phillips）「名錶薈萃-日內瓦XIV」專場，以總成交額6,826萬瑞郎（約台幣20億6000萬元）收槌，締造鐘錶拍賣史歷來總成交額最高專場，當中一只1957年發行的

「Tropical Broad Arrow」歐米茄（OMEGA）Speedmaster超霸腕錶，以約9400萬元拍出，打破歐米茄世界拍賣紀錄。

▲富藝斯以超過9400萬元台幣拍出被稱為「Tropical Broad Arrow」的歐米茄「Speedmaster」超霸腕錶，打破歐米茄世界拍賣紀錄。（圖／富藝斯提供）

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