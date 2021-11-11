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一抹天生紅潤感！「潤唇系唇膏」正夯，摘下口罩也有好氣色

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▲▼潤色唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲後疫情時代，保養系唇彩正夯。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

後疫情時期，唇部長時間被封存在口罩底下磨擦，敏感脆弱的嘴唇更需要悉心呵護，而保養系唇彩即能讓您在需要拿下口罩的時刻，也能維持自然好氣色。

熱銷超過200萬支的曼秀雷敦粉漾變色潤唇膏，擁有獨特溫感變色配方，根據唇溫變幻出最適合膚色的粉嫩色彩，讓你隨心所欲地創造專屬自己的命定唇色。全系列原有玫瑰粉、珊瑚唇、蜜桃粉，輕輕一抹就是天生紅潤感。

▲▼潤色唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦 粉漾變色潤唇膏，#星空粉，140元。

今年再推出限定新色-星空粉，保留了原先完美潤色的特點再加上細緻的閃耀微粒，打造仙女般的耀眼美唇，不論白皮、黃皮，還是健康膚色，都能幫你打造天生好氣色。

▲▼潤色唇膏盤點。（圖／品牌提供）

為迎接品牌創立10周年，ILIA為向經典商品致敬，以全新包裝設計、天然純淨成分再升級，推出能滋養雙唇的淨透裸光潤唇膏，全系列共 8 款色選，首發 6 款百搭色選，創造原生美唇般的紅潤光澤。

▲▼潤色唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲ILIA 淨透裸光潤唇膏，950元。

添加草綠鹽角草、玫瑰籽油、含羞草花蠟等天然保養成分，唇況缺水乾燥、脫皮時也適合使用，單層薄擦增添自然好氣色，多層疊擦時，保濕、顯色度再提升，不挑膚色的濃郁色彩更添澎彈豐潤感，輕鬆打造水嫩少女唇。

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關鍵字：

保養唇彩, 曼秀雷敦, ILIA

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