「5個壞習慣」讓你永遠存不到錢，每天買飲料也入列！

▲每個月花費在飲料的費用其實很可觀。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Lily

每個月薪水一來就花光，總嚷嚷著存不到錢，會這樣全都是因為以下壞習慣所致，改掉這些不當行為，才有機會存到錢，提早來到財富自由那天。

#月底才想起來要存錢

不少人存錢都十分佛系，剛領到薪水時只想到如何花，等到了月底剩多少錢，才決定要存多少，這樣子其實很難存到錢。應該先設立個儲蓄目標，領到薪水就應該直接轉入儲蓄帳戶中才正確。

#每天花錢買水或飲料

可以的話就從家裡帶水壺吧！每天花錢買水，一個月累積起來也不是小數目，又或者是買咖啡或是飲料更是一筆支出。趁著天冷從家裡帶茶包、咖啡來泡，可以省不少費用。

#毫無目的的逛賣場

你一定有這種經驗，還沒想到要買什麼就去逛超市，很容易買到計畫外的食物，又或是根本不需要的東西，建議先列好清單再去購買，花費精準不容易亂花錢。

#衝動購物，想湊免運

周年慶或是雙11總是殺紅了眼，總認為沒買一些東西很吃虧，冷靜下來才驚覺這些東西其實非必要，或是為了湊免運或是折扣，買了很多自己根本用不著的東西。

#付費app請定期檢視

現代人大多習慣行動付款，每個月固定扣除的付費app也應該定期檢視，若不常使用建議退訂，每個月小額小額的扣款，積少成多必須好好留意。

►女生必看！網搜6個「養生小秘訣」，治手腳冰冷超管用

►營養師曝「吃火鍋不發胖秘訣」，加碼火鍋料熱量表一次看