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Aesop、Aveda都入列！網友最愛「年度保養禮盒」盤點

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▲▼年度保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲Aseop的年度保養禮盒，造型設計很吸睛。

記者曾怡嘉／綜合報導

年末正是送禮好時機，美妝品牌紛紛推出年度保養禮盒，獨具巧思的包裝搭配明星熱賣品，讓你體貼送禮送到心坎裡。

Aesop 推出2021年度禮盒《慷慨禮饋》，一系列共五款禮盒，分別連接到五個不同公益夥伴，無論禮盒銷量成果如何，品牌公益平台已提前捐助100,000 澳幣（約台幣1996,000元），給予夥伴最實際的後援幫助。

▲▼年度保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲Aseop 傾聽者（天竺葵身體潔膚露100ml、天竺葵身體乳霜100ml、天竺葵身體去角質露100ml），2,300元。

每一款禮盒別具巧思，皆收藏了精心搭配的產品組合，包裝於可完全回收的紙漿禮盒中，包裝封套的圖案設計皆與禮盒命名相對應，例如，傾聽者的七個圓圈，就是聆聽你我聲音的洞，也像是一個聽筒。

▲▼年度保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲Aseop 領航者（賦活芳香手部清潔露500ml、賦活芳香護手霜75ml、苦橙香檸身體潔膚露100ml、橙香身體乳霜100ml），3,200元。

五款禮盒分別為「領航者」，內含四款手部及身體的清潔與保濕配方，完美搭配日常使用；「傾聽者」則以三款經典的天竺葵配方，打造從頭到腳的美好肌膚；「指導者」精選三款抗氧化面部肌膚配方，為日常清潔、調理、保濕的理想之選；「智謀者」集結了兩款沁心的柑橘身體配方，潔淨、滋潤全身肌膚，為使用者帶來煥然一新的感官享受；「守護者」含有三款獻給居家或辦公室的香氛配方，以清新迷人的氣息，創造寧靜放鬆的空間氛圍。

▲▼年度保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲AVEDA攜手 3.1 Phillip Lim 攜手推出佳節聯名禮盒。

AVEDA 2021年佳節企劃《謳歌自然，植著美好生活》，與時裝品牌 3.1 Phillip Lim 聯名合作，將植物的能量及美麗帶入生活中。禮盒中不僅包裝皆來自回收塑料、FSC認證紙張製成，更大膽以真實植物進行彩繪創作，訂製質感高雅的全球限量聯名商品。

品牌一共推出12組佳節禮盒，匯集植物香氣及鮮活能量，滋養生活的每個環節。此外，更與台灣美學工藝師蕪蕪紙創合作，在每份佳節禮盒都附贈一張由再生紙及植物種籽製成的「佳節種籽賀卡」，傳遞祝福話語之餘，還能澆水灌溉讓種籽發芽生長。

▲▼年度保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲Aveda 智慧薑黃（蘊活菁華滋養液 150ml、蘊活菁華更新洗髮精 200ml、蘊活菁華焦點增量精華 5ml，4,380元）

其中「智慧薑黃」，命名根源自阿育吠陀養生智慧，「蘊活菁華系列」運用薑黃、人蔘、印度鵝莓等植物營養，活絡頭皮健康，秀髮美麗生生不息。

▲▼年度保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲Aveda 豐沛椰子（蘊活光萃Omega 5水潤乳 150ml、蘊活光萃波浪凝露 200ml (限定新品)、蘊活光萃洗髮精 250ml），3,280元。

「豐沛椰子」則是以鎖水力極佳的椰子油成份，為乾燥的髮絲注入豐沛水量，改善粗糙毛燥，維持秀髮柔順有光澤。

關鍵字：

年度禮盒, 保養, Aveda, Aesop

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