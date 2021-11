災難「深紫禮服」對尬！安雅泰勒喬伊、女神卡卡相差10歲比紅毯最美

記者王蓁蓁 / 台北報導

好萊塢女星安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)於10日出席紐約舉辦的美國設計師協會頒獎典禮The Council of Fashion Designers of America,簡稱CFDA),除了一舉拿下年度人物獎,一襲復古紫禮服+豹紋網帽與手套造型,瞬間成為紅毯亮點,直接將一般人難以駕馭的災難單品穿得時尚摩登,此外,女神卡卡(Lada Gaga)也在最新電影《House of Gucci》(Gucci:豪門謀殺案)首映會上,以同樣深紫配色的百褶雪紡禮服成功吸睛,足見兩人驚人的時尚駕馭力。

▲安雅泰勒喬伊穿著Oscar de la Renta復古紫禮服+豹紋配件亮相CFDA頒獎典禮紅毯。(圖/達志影像/美聯社、翻攝Oscar de la Renta IG)

有「人間精靈」之稱的安雅泰勒喬伊以夯劇《后翼棄兵》紅遍全球,不止接連接下Tiffany & Co.代言人、DIOR時尚與彩妝全球大使,各大國際時尚刊號封面也皆能見到她的身影,獲封CFDA本屆新設立的年度人物獎一點都不讓人驚訝。這回安雅泰勒喬伊穿著紐約時裝品牌Oscar de la Renta走上CFDA頒獎典禮紅毯,將普通人難以駕馭的整身「復古深紫」禮服,搭配同樣搶眼到不行的豹紋網帽與手套配件,成功吸人眼球,最後在胸前綴上Tiffany & Co.的水滴項鍊,直接成為鎂光燈焦點。

▲Lada Gaga搶穿GUCCI大秀深紫百褶雪紡禮服現身電影首映。(圖/達志影像/美聯社)

萬眾矚目的《House of Gucci》(Gucci:豪門謀殺案)電影也在近日陸續於全球上映,首站倫敦首映會上,Lada Gaga搶先穿上於上週剛於GUCCI大秀亮相的深紫百褶雪紡禮服,若隱若現的透視效果加上緊身網襪,惹火又大膽,並以華麗的Tiffany & Co.珠寶綴滿全身,貴氣逼人的模樣,彷彿她飾演的GUCCI夫人Patrizia Reggiani(派翠琪亞雷吉亞尼)直接從電影中走出來,向來熱愛挑戰前衛的Lada Gaga就連妝容也不放過,大膽畫上紫色亮片眼妝呼應整體造型。

