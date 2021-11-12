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災難「深紫禮服」對尬！安雅泰勒喬伊、女神卡卡相差10歲比紅毯最美

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記者王蓁蓁 / 台北報導

好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）於10日出席紐約舉辦的美國設計師協會頒獎典禮The Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA），除了一舉拿下年度人物獎，一襲復古紫禮服＋豹紋網帽與手套造型，瞬間成為紅毯亮點，直接將一般人難以駕馭的災難單品穿得時尚摩登，此外，女神卡卡（Lada Gaga）也在最新電影《House of Gucci》（Gucci：豪門謀殺案）首映會上，以同樣深紫配色的百褶雪紡禮服成功吸睛，足見兩人驚人的時尚駕馭力。

▲▼ CFDA頒獎典禮 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Oscar de la Renta、Anya Taylor-Joy。（圖／翻攝oscar de la renta IG）

▲安雅泰勒喬伊穿著Oscar de la Renta復古紫禮服＋豹紋配件亮相CFDA頒獎典禮紅毯。（圖／達志影像／美聯社、翻攝Oscar de la Renta IG）

有「人間精靈」之稱的安雅泰勒喬伊以夯劇《后翼棄兵》紅遍全球，不止接連接下Tiffany & Co.代言人、DIOR時尚與彩妝全球大使，各大國際時尚刊號封面也皆能見到她的身影，獲封CFDA本屆新設立的年度人物獎一點都不讓人驚訝。這回安雅泰勒喬伊穿著紐約時裝品牌Oscar de la Renta走上CFDA頒獎典禮紅毯，將普通人難以駕馭的整身「復古深紫」禮服，搭配同樣搶眼到不行的豹紋網帽與手套配件，成功吸人眼球，最後在胸前綴上Tiffany & Co.的水滴項鍊，直接成為鎂光燈焦點。

▲House of Gucci首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲House of Gucci首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲Lada Gaga搶穿GUCCI大秀深紫百褶雪紡禮服現身電影首映。（圖／達志影像／美聯社）

萬眾矚目的《House of Gucci》（Gucci：豪門謀殺案）電影也在近日陸續於全球上映，首站倫敦首映會上，Lada Gaga搶先穿上於上週剛於GUCCI大秀亮相的深紫百褶雪紡禮服，若隱若現的透視效果加上緊身網襪，惹火又大膽，並以華麗的Tiffany & Co.珠寶綴滿全身，貴氣逼人的模樣，彷彿她飾演的GUCCI夫人Patrizia Reggiani（派翠琪亞雷吉亞尼）直接從電影中走出來，向來熱愛挑戰前衛的Lada Gaga就連妝容也不放過，大膽畫上紫色亮片眼妝呼應整體造型。

►CFDA時尚奧斯卡得獎名單出爐！Telfar超狂蟬聯、年度女裝設計師蕾哈娜也瘋狂

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