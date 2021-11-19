腦洞大開！衣服上出現「紅外線熱像儀」顯影　毛絨材質超療癒

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@richardsonworld

抗疫期間，皆能看見各大公共場所設置紅外線熱像儀檢測民眾體溫，而近日紐約知名藝術雜誌《Richardson》攜手潮流服飾品牌Alienlabs，以此為靈感，巧妙將熱像儀帶點螢光、迷幻的配色注入設計，創造出一系列前衛的秋冬服飾，新穎模樣瞬間令人眼睛為之一亮，引起大批潮流迷關注，整套穿上身保證立馬吸睛！此外系列也以療癒的毛絨材質打造，在耍酷之餘依舊能保持溫暖。

來自美國紐約的性感藝術雜誌《Richardson》也許很多人並不熟悉，不過，主理人之一的英國造型師Andrew Richardson來頭可一點都不小，過去曾在Calvin Klein、Valentino等時尚品牌擔任造型工作之外，後期更將雜誌的性感美學延伸至服飾，多次與潮流品牌像是Supreme、Anti Social Social Club推出聯名合作，可以說是於街頭服飾佔有一席之地，就連美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）、與英國超模Kate Moss（凱特摩絲）也都是其粉絲。

▲雜誌《Richardson》攜手紐約潮牌Alienlabs打造「紅外線熱像儀」服飾系列。

此次《Richardson》找來同樣來自紐約的潮牌Alienlabs，以疫情期間隨處可見的紅外線熱像儀為靈感，迷幻的螢光綠、紅、藍配色被注入服飾，打造出嶄新的前衛設計，系列包含外套、長褲、帽子，甚至還推出了抱枕，觸感極佳的毛絨材質令人一摸就療癒，想要高調耍帥的潮流迷們，整套入手保證立馬成為吸睛焦點，另外若是不想太顯眼，也有基本的黑色印花帽T、T恤款式可選擇。

▲也有基本的黑色印花帽T、T恤款式可選擇。

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