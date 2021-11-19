fb ig video ETtoday search mobile

腦洞大開！衣服上出現「紅外線熱像儀」顯影　毛絨材質超療癒

>

記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@richardsonworld

抗疫期間，皆能看見各大公共場所設置紅外線熱像儀檢測民眾體溫，而近日紐約知名藝術雜誌《Richardson》攜手潮流服飾品牌Alienlabs，以此為靈感，巧妙將熱像儀帶點螢光、迷幻的配色注入設計，創造出一系列前衛的秋冬服飾，新穎模樣瞬間令人眼睛為之一亮，引起大批潮流迷關注，整套穿上身保證立馬吸睛！此外系列也以療癒的毛絨材質打造，在耍酷之餘依舊能保持溫暖。

來自美國紐約的性感藝術雜誌《Richardson》也許很多人並不熟悉，不過，主理人之一的英國造型師Andrew Richardson來頭可一點都不小，過去曾在Calvin Klein、Valentino等時尚品牌擔任造型工作之外，後期更將雜誌的性感美學延伸至服飾，多次與潮流品牌像是Supreme、Anti Social Social Club推出聯名合作，可以說是於街頭服飾佔有一席之地，就連美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）、與英國超模Kate Moss（凱特摩絲）也都是其粉絲。

▲紅外線熱像儀服飾 。（圖／翻攝IG）

▲紅外線熱像儀服飾 。（圖／翻攝IG）

▲雜誌《Richardson》攜手紐約潮牌Alienlabs打造「紅外線熱像儀」服飾系列。

此次《Richardson》找來同樣來自紐約的潮牌Alienlabs，以疫情期間隨處可見的紅外線熱像儀為靈感，迷幻的螢光綠、紅、藍配色被注入服飾，打造出嶄新的前衛設計，系列包含外套、長褲、帽子，甚至還推出了抱枕，觸感極佳的毛絨材質令人一摸就療癒，想要高調耍帥的潮流迷們，整套入手保證立馬成為吸睛焦點，另外若是不想太顯眼，也有基本的黑色印花帽T、T恤款式可選擇。

▲紅外線熱像儀服飾 。（圖／翻攝IG）

▲紅外線熱像儀服飾 。（圖／翻攝IG）

▲也有基本的黑色印花帽T、T恤款式可選擇。

►杯麵T恤「加水泡過」才能穿　加碼超Q小包像「背著一碗麵」出門

►Nike X GD雛菊白鞋、PUMA小狐狸焦糖厚底！4雙年度必敗款一次看
 

關鍵字：

Richardson, Alienlabs, 紅外線熱像儀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

脫單有望！2021年底桃花爆棚「3生肖」，完美情人即將出現

脫單有望！2021年底桃花爆棚「3生肖」，完美情人即將出現

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 沒辦法當綠茶婊的4大星座女　示弱、耍心機她們完全做不來 營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」　選對茶佐餐，還能減少脂肪吸收 陽明山天籟溫泉公園下殺870元　13種溫泉池無限泡、還包餐食太划算 「4星座」愛情保鮮期最短！第1名不停尋找新戀情，膩了就換人 維持感情長久的5個方法　「認為對方什麼都該知道」是大忌 懶人、減肥都必學！5款高顏值「低卡燕麥早餐」1分鐘就搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面