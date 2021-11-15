Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開！老花絲巾成皮帶、頸鏈疊戴酷又甜

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女團BLACKPINK每位成員都有極高的時尚影響力，其中Lisa身兼CELINE、寶格麗（BVLGAR）全球代言人，以及彩妝M.A.C品牌大使，一身精品光環加身，不過私下的她偏好簡單、舒適的褲裝造型，並擅長運用各種行頭配件來堆疊出層次感，尤其經常在日常穿搭中穿插CELINE單品帶貨，像是將髮圈當作手環、或是以絲巾代替皮帶點綴，將品牌代言人身份發揮得淋漓盡致。

▲CELINE 凱旋門緞面髮圈，NT $ 8,400。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

只要是女孩們都懂，日常隨身攜帶髮圈在手上那是必須的，而早在此之前Lisa就愛上了將「大腸圈」當成手環來穿戴，CELINE這款奢金緞面髮圈就不是第一次登上她的IG版面了，另外這季新款的滿版「CELINE」真絲髮圈則是她的新寵，上方同樣飾有小小的復古金凱旋門點綴，精緻又優雅，最重要的是價格在精品中算是較為親民，8400元就能入手Lisa同款。

▲CELINE 玳瑁髮窟，NT$ 17,000。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

近期超火的CELINE玳瑁髮箍Lisa當然也有，帶點復古感的琥珀配色，在中央綴上金色的CELINE字樣，極簡輪廓也依舊優雅，像Lisa一樣短髮的女孩，就很適合以髮箍為日常髮型增添變化，且不論是一身帥氣的皮衣造型、或是甜美小洋裝都能搭配，十分實搭，完全不用擔心買了一個「小廢物」。

▲Lisa運用CELINE老花絲巾點綴褲裝。

誰說只有皮帶才能夠繫在褲子上？Lisa運用CELINE老花絲巾點綴褲裝，成功為率性的褲裝穿搭注入一抹優雅，顛覆一般人認為絲巾只能當成圍脖、或裝飾包包的想像，只見她看似隨性的將絲巾綁上腰身，瞬間就為簡單的白色上衣+牛仔褲造型堆疊出層次感。

▲CELINE 金色頸鏈，NT$ 17,000。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

另外，飾品疊戴也是Lisa很愛的造型穿戴之一，這款纖細的頸鍊，除了飾有品牌招牌的TRIOMPHE凱旋門老花，還有愛心與星星墜飾，可愛又不失優雅，且小巧模樣十分適合日常穿搭，喜好低調又想有細節感的女孩們入手這款準沒錯，純粹配戴或是像Lisa這樣以多條項鍊疊搭都很OK。

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