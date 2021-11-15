fb ig video ETtoday search mobile

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開！老花絲巾成皮帶、頸鏈疊戴酷又甜

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女團BLACKPINK每位成員都有極高的時尚影響力，其中Lisa身兼CELINE、寶格麗（BVLGAR）全球代言人，以及彩妝M.A.C品牌大使，一身精品光環加身，不過私下的她偏好簡單、舒適的褲裝造型，並擅長運用各種行頭配件來堆疊出層次感，尤其經常在日常穿搭中穿插CELINE單品帶貨，像是將髮圈當作手環、或是以絲巾代替皮帶點綴，將品牌代言人身份發揮得淋漓盡致。

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲CELINE 凱旋門緞面髮圈，NT $ 8,400。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

只要是女孩們都懂，日常隨身攜帶髮圈在手上那是必須的，而早在此之前Lisa就愛上了將「大腸圈」當成手環來穿戴，CELINE這款奢金緞面髮圈就不是第一次登上她的IG版面了，另外這季新款的滿版「CELINE」真絲髮圈則是她的新寵，上方同樣飾有小小的復古金凱旋門點綴，精緻又優雅，最重要的是價格在精品中算是較為親民，8400元就能入手Lisa同款。

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲CELINE 玳瑁髮窟，NT$ 17,000。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

近期超火的CELINE玳瑁髮箍Lisa當然也有，帶點復古感的琥珀配色，在中央綴上金色的CELINE字樣，極簡輪廓也依舊優雅，像Lisa一樣短髮的女孩，就很適合以髮箍為日常髮型增添變化，且不論是一身帥氣的皮衣造型、或是甜美小洋裝都能搭配，十分實搭，完全不用擔心買了一個「小廢物」。

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa運用CELINE老花絲巾點綴褲裝。

誰說只有皮帶才能夠繫在褲子上？Lisa運用CELINE老花絲巾點綴褲裝，成功為率性的褲裝穿搭注入一抹優雅，顛覆一般人認為絲巾只能當成圍脖、或裝飾包包的想像，只見她看似隨性的將絲巾綁上腰身，瞬間就為簡單的白色上衣+牛仔褲造型堆疊出層次感。

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa混搭CELINE配件 。（圖／翻攝IG）

▲CELINE 金色頸鏈，NT$ 17,000。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

另外，飾品疊戴也是Lisa很愛的造型穿戴之一，這款纖細的頸鍊，除了飾有品牌招牌的TRIOMPHE凱旋門老花，還有愛心與星星墜飾，可愛又不失優雅，且小巧模樣十分適合日常穿搭，喜好低調又想有細節感的女孩們入手這款準沒錯，純粹配戴或是像Lisa這樣以多條項鍊疊搭都很OK。

►孫芸芸3招「心機丹寧穿搭法」辣暈　狂秀傲人身材冬天也沒在怕

►凱特王妃愛鞋台灣也能買到！Gianvito Rossi必敗款曝光　透明霓虹超美

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

超準測驗「被老闆開除後第一念頭」　看出你的「工作成功機率」

超準測驗「被老闆開除後第一念頭」　看出你的「工作成功機率」

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌

7種「抗老美顏食物」比貴婦乳霜更有用！　抗氧美白、對記憶力也有益 網傳超神準「鏤空三角心測」！　4種狀態看你內心缺少的東西 如何養成「幸運體質」？3個人生法則讓妳運勢越來越好 日網傳「坐姿心理測驗」看出真實性格　翹左腳、翹右腳差很多 楊冪「星光羽毛裙」造型壓倒性狂勝　另一套被網友毒舌：好難看 奧斯塔羅12星座一周運勢1115-1121　天秤多賺錢、單身處女桃花來了 好想脫單？先改掉讓你難以戀愛的4件事　別再幻想韓劇浪漫情節

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面