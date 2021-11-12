摧毀掉自己的3個壞習慣：總和別人比較、拒絕交流　讓你擺脫自卑

文／Squid

現在社群媒體發達，很多人常常把光鮮亮麗、生活多采多姿的一面上傳到網路，導致現在很多人都覺得生活越過越自卑、沒有自信，甚至引發憂鬱症，其實這主要源自於3個原因，只要掌握解決的辦法，就可以擺脫自卑的生活，過的自信又自在。

1.不願意跟別人交流

恨不得除了上班、上學、不得不去的飯局，其他時間都在房間刷手機，不願意和別人社交、交流，慢慢的會發現在社交場合，會變得越來越不自在，變成了站在角落裡面的小透明，也正式因此讓你越來越自卑，一個待著的時候就會去想自己身上的問題，去想別人對自己的評價。

解決辦法：學會打開自己，放下手機，多出門、多運動、多交朋友，嘗試你一直想學的技能，培養新的興趣愛好，久而久之你就會發現整個人變得陽光自信很多。

2.總拿自己和別人做比較

上學的時候跟同學比成績，上班之後跟同事比業績，接下來還要和社交平台光鮮亮麗的生活做比較，總覺得別人比自己優秀，比自己過得好，慢慢的就會陷入自我否定，覺得自己不行，不夠優秀，不值得被愛，甚至一點價值都沒有，越來越自卑。

解決辦法：意識到比較沒有任何意義，因為你看到別人的生活，都只是他想讓你看到的，可能連他1%的真正生活都不到，只要是人都有消極懈怠的時候，只是那時候不會用相機錄下來，所以很多時候的比較是自尋煩惱，沒有盡頭，應該是更加關注自己，只要今天的自己，比昨天的自己進步了一點點，就已經是一件了不起的事情了。

3.害怕改變

明明有更好的工作機會，卻害怕改變，害怕新的環境，明明感情已經不合適了，卻害怕新的人，明明有很多機會擺在眼前，卻不敢說出我可以，不是不想嘗試新鮮事物，而是不敢邁出那一步，害怕犯錯，總覺得自己沒有準備好，越來越不自信。

解決辦法：能改變人生的機會就那麼幾次，錯過就很難等到下一次，所以不要因為害怕改變，錯過改變人生的機會。