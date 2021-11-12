梅根馬可甩說謊精罵名　大紅深V禮服稱霸紐約晚宴

▲哈利王子（左）與梅根馬可連袂出席紐約晚宴，梅根穿Carolina Herrera禮服搭配黛安娜王妃的卡地亞鑽石手鍊。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子與老婆梅根馬可（Meghan Markle）卸下英國王室資深成員義務後，奔向美國洛杉磯尋求新生活後，一舉一動依然深受矚目。兩人日前受邀到紐約參加向老兵致敬的「向自由致敬」晚宴，再度成為全場焦點，尤其是梅根馬可一襲大紅色的低胸又開岔的禮服，氣勢十足，難得被網友大讚美極了。

40歲的梅根馬可嫁入英國王室以來歷經不少風波，近來說謊被抓包，因先前她否認餵料給傳記作者，但遭她的前秘書打臉，指她曾與作者密切來往；更早之前更傳出已卸下王室資深成員的她，打電話向共和黨籍參議員進行遊說，竟自稱是「薩塞克斯公爵夫人」，讓議員們感到突兀。

▲梅根穿紅色Carolina Herrera禮服大受好評，背面看起來也完美。（圖／美聯社）

梅根馬可不甩負面新聞滿天飛，照樣精心打扮出席在紐約舉辦的晚宴，當晚她穿以優雅風格著稱的美國設計師品牌Carolina Herrera早秋大紅色緞面禮服，深V又開衩的剪裁很大器，走動之間則秀出紅色的Giuseppe Zanotti紅色高跟鞋，她同時搭配哈利王子送的卡地亞（Cartier）LOVE手環與黛安娜王妃傳承的卡地亞網球鑽石手鍊，更添話題性。

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