阿部瑪利亞曬「花彩節」美照　5個拍照公式教你拍出同款雜誌大片

編輯／Beverly

「木曜女神」阿部瑪利亞日前在IG曬出在「桃園花彩節」拍下的清新美照，並宣佈花彩節的特別活動開始囉！桃園花彩節於11月6號盛大開幕，並舉辦IG攝影比賽吸引民眾目光，阿部親自到現場表示「最喜歡向日葵迷宮，整個花海很有富良野的感覺～」，想拍出阿部在向日葵迷宮裡的同款雜誌大片，以下5個拍照公式快點學起來。

1.前景虛化攝影

以近距離拍攝花朵細節，製造前景虛化的朦朧效果，不但可以增加畫面的空間感，強調人物主體，還可製造夢幻的感覺，這招絕對是花季景點必學的攝影公式。

▲阿部瑪麗亞與花爭艷，不用虛化就是照片焦點。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

▲前景虛化攝影拍出最美花海照。（左圖／翻攝自小紅書@Juey秋秋，右圖／IG@sullivanchan926授權提供）

2.不經意的自然動作

不經意的照片最有高級氛圍感！可拍攝如模特兒走路及跑步時的背影、甩髮瞬間，或是不經意的抬頭看向鏡頭等等。本系列因為動作、神情表現得非常自然，給人一種富有意境及故事感的氛圍，最適合選當封面照。

▲隨意擺動就可拍出超背殺意境照。（圖／IG@sullivanchan926授權提供）

3.藏身於花叢中

選擇高度較矮的花叢或草地，確保背景四周不會過於雜亂或太搶眼，以站立或蹲坐的方式進行平拍；除了平拍外，也可以躺臥的方式進行俯拍，做一些自然放鬆的動作，畫面會十分美麗，非常有氛圍感。

▲坐在花叢中，實在太夢幻了。（圖／翻攝自小紅書@賀小姐，@呂圈圈啊）

▲就算只是躺在草地上拍攝，也超有氛圍。（左圖／IG@_eun_ji_li授權提供，右圖／IG@doudouu_photos授權提供）

4.文藝感特寫鏡頭

拍攝人物臉部特寫時，可將花束遮住五官的某個部分，一般會選擇眼睛或嘴唇等部位營造文藝感，也可拍攝人物與花的互動，例如：假裝摘花、聞花、玩花等等。

▲花朵半遮面的效果實在太美啦。（圖／翻攝自小紅書@一桃，@小時黯）

▲拍攝人物特寫照可利用花束遮住五官，營造文藝氛圍。（左圖／IG@bulanfoto授權提供，右圖／IG@doudouu_photos授權提供）

5.局部特寫的唯美意境照

除了拍攝人物外，也可選擇人物的背部、手部、頸部、唇部等部位，拍攝較唯美的局部特寫，賦予照片更多想像空間。

▲局部特寫製造的神祕感，帶給照片更多意象。（圖／IG@doudouu_photos授權提供，翻攝自小紅書@鷹婕）



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